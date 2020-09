Hagenaar gepakt met doorgeladen vuurwapen in auto

Politieagenten hebben zaterdagavond een 39-jarige man uit Den Haag aangehouden, omdat hij met een doorgeladen vuurwapen rondreed. De Hagenaar reed in een deel van Rotterdam waar preventief gefouilleerd mag worden en daarom werd hij gecontroleerd.

In zijn auto had de man een vuurwapen en soft- en harddrugs. De verdachte is meegenomen naar het politiebureau en zit nog vast. De politie heeft het wapen en de drugs in beslag genomen. Onderzoek moet uitwijzen of het pistool al eens is gebruikt en waar het vandaan komt.