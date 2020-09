Kinderboekenweek-special in Het Woordenrijk

In Het Woordenrijk zondagavond aandacht voor de Kinderboekenweek.

‘En toen’ is de leus van de Kinderboekenweek die van woensdag 30 september tot en met 11 oktober plaatsvindt en die leus slaat op de kinder- en jeugdboeken over geschiedenis. Zondagavond spreken we met Stefan Wolters van de Haagse kinderboekhandel Alice in Wonderland over hun activiteiten in deze feestweek. Daarnaast bevragen we dichter Edwin Fagel en theatermaker Jos Nargy naar hun favoriete kinderboeken. De literaire agenda voor Den Haag en fijne muziek horen zoals altijd ook bij ons boekenprogramma.

Na afloop is de uitzending hier terug te beluisteren (link).

Het Woordenrijk is zondag van 20 tot 21 uur te beluisteren en wordt gemaakt door Harry Zevenbergen, Ricco van Nierop en Rene Schaarenburg.