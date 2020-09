Public Enemy en Tabitha in De Nieuwe Van Nierop

In het wekelijkse radioprogramma De Nieuwe Van Nierop op Den Haag FM hoor je zondagavond onder meer verse muziek van Public Enemy en Tabitha (foto).

Tabitha was al behoorlijk populair, maar daar zullen wel een paar schepjes bovenop komen nu ze in ‘Beste Zangers’ zit. Nu is – goed getimed – haar nieuwe album uit, waarvan je zondagavond een track hoort. Public Enemy is terug met een hele rij gasten op hun comeback-album, waarop bijvoorbeeld leden van The Roots, The Beastie Boys en Run DMC meedoen. Meer nieuwe releases zijn er van SIA, Dio, Fleet Foxes, First Aid Kit, Nana Adjoa, Sufjan Stevens, IDLES en The Shins. Tevens aandacht voor de deze week overleden chansonniere Juliette Greco.

De Nieuwe Van Nierop wordt elke zondagavond van 19.00 tot 20.00 uur uitgezonden op Den Haag FM. Muziekliefhebber Ricco van Nierop maakt wekelijks een selectie van nieuwe tracks van bekende artiesten en verrassende muzikale ontdekkingen.

Na afloop is de uitzending hier terug te beluisteren (link)