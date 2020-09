Boekhandel Paagman breidt uit: nieuwe winkel geopend in Mall of the Netherlands

Restaurant Samen langs A13 ontruimd vanwege drukte

Restaurant Samen is zaterdagavond ontruimd omdat er te veel gasten binnen zouden zitten. Het all-you-can-eat-restaurant langs de A13 voldeed hiermee niet aan de coronaregels. Het restaurant was al twee keer eerder gewaarschuwd omdat het te druk was binnen. Dat zegt een woordvoerder van de gemeente Den Haag. “Toen we bij de eerste controle constateerden dan het te druk was, hebben we de regels nog eens uitgelegd aan de eigenaar”, vertelt de woordvoerder. “Toen het bij een tweede controle weer niet op orde was, hebben we een officiële schriftelijke waarschuwing gestuurd”

“We hadden zo’n tweehonderd gasten binnen zitten toen de handhavers van de gemeente en de politie ineens binnenkwamen”, zegt een medewerker van het restaurant tegen mediapartner Omroep West. Volgens hem voldeed het restaurant aan de afspraken die ze met de gemeente hadden gemaakt. “We hebben één keer eerder een gesprek gehad met de gemeente en toen hebben we afspraken gemaakt. Daar hebben we ons aan gehouden.”

De medewerker van Samen wil niet verder uitweiden over wat die afspraken precies zijn. Ook weet hij niet hoe lang het restaurant dicht moet blijven. “We gaan morgen met de gemeente in gesprek en dan horen we wat de consequenties zijn”, aldus de medewerker.

De woordvoerder van de gemeente zegt dat als er meer dan vijftig personen binnen zijn, dit gemeld moet worden. Dat is niet gebeurd. Ook werden klanten niet geregistreerd, wat volgens de RIVM-regels wel moet. Als laatste constateerden de controleurs dat de anderhalve meter-maatregel niet in acht werd genomen, zegt de woordvoerder van de gemeente.