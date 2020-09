Bond Precaire Woonvormen protesteert bij Staedion tegen huisuitzettingen

De Bond Precaire Woonvormen (BPW) gaat dinsdagmiddag actievoeren voor de deur van Staedion, ze wil daarmee voorkomen dat Jean-Pierre zijn woning per 1 oktober moet verlaten nu zijn tijdelijke huurcontract is opgezegd. “Hij heeft de corporatie op de hoogte gesteld dat ie nergens heen kan”, vertelt Abel Heijkamp van BPW namens Jean-Pierre in Rob’s Tussendoortje op Den Haag FM.

“Eerst heeft Jean-Pierre een halfjaar antikraak gewoon en daarna heeft hij ruim een jaar -via de leegstandwet- tijdelijk gehuurd in dezelfde woning”, vervolgt Heijkamp. Door die woonvorm bestaat de mogelijkheid om, met een opzegtermijn, het contract op te zeggen. BPW vindt dat er vervangende woonruimte gereld moet worden. “Jean-Pierre is best bereid om te verhuizen, maar er is geen huis. Meneer is 57 jaar, heeft meerdere kinderen, is gebonden aan de wijk… Je kan niet op straat gaan leven en dan verwachten dat het goed komt. En daar heeft Staedion ook een sociale verantwoordelijkheid te pakken.”

Hoewel de huurder een contract heeft via antikraakbureau VPS vindt BPW dat de woningbouwcorporatie een morele verplichting heeft voor herhuisvesting. “Staedion is zelf lid van Aedes en zij hebben intentieafspraken met de regering om geen huisuitzettingen te doen tijdens corona en wat zij nu doen is zeggen: ‘wij zetten niemand op straat, VPS zet mensen op straat’. Wat ons betreft is het verstoppertje spelen echt voorbij.”

BPW wil dinsdagmiddag een aantal eisen overhandigen aan de corporatie: “Stop de huisuitzetting van Jean-Pierre en voorkom dakloosheid. Het is ook niet dat hij de enige is, want er zijn mensen van de bond de buurt ingegaan en er zitten verschillende mensen die dakloos worden of wel in grote stress zitten. Daarom vragen we ook voor hen: biedt waardige herhuisvesting en woonzekerheid. Wij pleiten ervoor dat er een verbod komt op huisuitzettingen. Je kan niet mensen dakloos maken midden in de woon- en coronacrisis. Wij staan fundamenteel voor een recht op huisvesting. En daar hoort ook herhuisvesting bij.”

Afbeelding: BPW

Luister hier naar het gesprek met Abel Heijkamp op Den Haag FM.