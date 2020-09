Haagse kerkklokken luiden om aandacht te vragen voor vluchtelingen Moria

Verschillende kerken in Den Haag zullen dinsdagochtend om half 10 de klokken 500 seconden luiden om aandacht te vragen voor het lot van vluchtelingenkinderen in Moria, Griekenland, tegelijkertijd wordt er een petitie gepresenteerd die oproept toch een ruimhartigere opvang door Nederland. Begin september werd duidelijk dat de coalitie van VVD, CDA, D66 en ChristenUnie in de Tweede Kamer een afspraak heeft gemaakt voor de opvang van 100 migranten uit Moria.

“Wij vertegenwoordigen een grote groep in de samenleving. Bijna 1000 voorgangers en leden van kerken hebben de petitie vanuit Zwolle ondertekend, dat betekent dat er in de samenleving -zeker bij Christenen van allerlei slag en ook bij andere levensbeschouwelijke stromingen- steun is voor een humanitaire aanpak van deze situatie. Wij willen onze stem laten horen, de klokken laten horen voor humaniteit”, vertelt Ad van der Helm van de Haagse Gemeenschap van Kerken in Rob’s Tussendoortje op Den Haag FM. “Omdat we waakzaam willen zijn vanwege het gebrek aan humaniteit, gebrek aan gastvrijheid, gebrek aan inlevingsvermogen in de situatie die daar speelt. Moria is maar een van de plekken waar mensen echt wanhopig zijn en aan de muren van Europa staan.”

De petitie roept op tot het opnemen van 500 vluchtelingen. “Dat vinden we haalbaar gezien de context van de Nederlandse samenleving”, zegt Van der Helm. “Het is een vraag van humaniteit: ‘Als ergens in je straat ene huis in de brand staat en mensen zijn dakloos, dan gaan mensen uit de buurt ook helpen’. Het is een noodsituatie. En in nood moeten mensen geholpen worden. Dan moeten we tot het uiterste gaan. Als Christenen, Katholieken en Protestanten en leden van andere kerken zeggen we: ‘we moeten dan antwoord op die roep’.”

Na het aanbieden van de petitie volgt een interreligieuze wake in de Grote Kerk, het is de bedoeling dat dat op wekelijkse basis plaats heeft in de kerk. “Een wake vanwege de vluchtelingenproblematiek. En we hopen dat veel groepen, kerken, maar ook andere levensbeschouwelijke groepen daar bij aansluiten om wekelijke een wake te houden -met een lied, een gebed en stilte- om aandacht te vragen voor deze problematiek. Omdat we ons onmachtig voelen willen we die stem laten horen. Zo lang als het nodig is.”

Luister hier naar het gesprek met Ad van der Helm op Den Haag FM.