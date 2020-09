HSP: “Bang dat we toch weer richting een lockdown gaan”

Hoewel er nog wordt overlegd lijkt het zo te zijn dat in de persconferentie van maandagavond nieuwe, strenge maatregelen worden afgekondigd door het kabinet. De NOS schrijft dat de horeca eerder (om 22.00 uur) al moet sluiten en dat er geen publiek meer mag zijn bij sportevenementen. Tevens zou er worden geadviseerd alleen nog noodzakelijk te reizen naar Den Haag, Amsterdam en Rotterdam.

Afgelopen vrijdag liet premier Mark Rutte al doorschemeren dat er een grote kans was op extra maatregelen, ook in Den Haag. De maatregelen volgen na een oplopend aantal coronabesmettingen, bij het RIVM zijn tot 10.00 uur vanochtend 2921 nieuwe bevestigde coronabesmettingen gemeld.

“Ik ben bang dat we toch weer richting een lockdown gaan. En dat is heel vervelend, maar van corona gaan nog altijd mensen dood en we hebben nog altijd geen vaccin daartegen. De enige manier om het weer in te dammen is om nu even grove maatregelen te treffen. Het verbaast mij dat er vanuit de Veiligheidsregio Haaglanden en vanuit het college weinig stappen zijn gezet”, zegt Joris Wijsmuller van de Haagse Stadspartij (HSP) in Rob’s Tussendoortje op Den Haag FM.

“Ik denk ook dat het inmiddels zo’n grote vaart heeft genomen dat we afhankelijk zijn van landelijke maatregelen. En wij gaan daar woensdag in de gemeenteraad ook nog stevig over discussiëren. Dan weten we meer over die maatregelen. En misschien is het nog niet genoeg en moeten we ook aanvullend lokale maatregelen treffen, want we moeten de volksgezondheid echt op nummer 1 zetten”, vervolgt Wijsmuller. “Ik denk ook dat we op het gebied van mondkapjes nieuwe stappen moeten zetten. Alle beetjes helpen.”

Naast strikte, landelijke maatregelen bepleit Wijsmuller het belang van het uitbreiden van testen en het bron- en contactonderzoek. “Want dan weten we veel preciezer waar we maatregelen moeten treffen.” In Den Haag zijn bij bibliotheken en zwembaden inmiddels venstertijden ingesteld voor kwetsbare doelgroepen, dat is niet iets waar Wijsmuller enthousiast van wordt. “Wat mij betreft liever niet, dan ga je ook groepen in de samenleving meer isoleren. Dat lijkt mij een ongewenste richting.”

Luister hier naar het gesprek met Joris Wijsmuller op Den Haag FM.