Maandagavond persconferentie met Rutte en De Jonge over corona-aanpak

Premier Mark Rutte en ‘coronaminister’ Hugo de Jonge geven maandag om 19.00 uur een persconferentie over de corona-aanpak, dat schrijft mediapartner Omroep West. Mogelijk worden voor de regio Den Haag, waar de besmettingen snel oplopen, nieuwe maatregelen aangekondigd. De persconferentie is live te volgen via Studio Haagsche Bluf op Den Haag FM.

Afgelopen zondag spraken ministers uit het kabinet en experts van het RIVM op het Catshuis informeel over eventuele maatregelen. De nieuwe opmars van het virus baart het kabinet grote zorgen. Den Haag staat in de top 10 grootste coronabrandhaarden in Europa. Ook Amsterdam is in het lijstje te vinden.