Oproep burgemeester: draag mondkapjes ook in publieke binnenruimtes

Burgemeester Jan van Zanen van Den Haag roept de inwoners van zijn gemeente op om mondkapjes te dragen in voor het publiek toegankelijke binnenruimtes. Op die manier moet worden bijgedragen het coronavirus te bestrijden. Ook vraagt Van Zanen mensen met een contactberoep om een mondkapje te gaan dragen. ‘De situatie is ernstig’, zegt hij maandagavond tegen mediapartner Omroep West.

Met het advies gaat de burgemeester, samen met zijn collega’s in Amsterdam en Rotterdam, een stap verder dan het advies van het kabinet dat oproept in winkels een mondkapje te dragen. ‘Wij zeggen nu ook: doe het ook in de andere ruimtes.’

Op de vraag of het advies niet te vrijblijvend is, zegt Van Zanen: ‘Er is weinig vrijblijvend. Want als we er als Nederland niet in slagen om er over drie weken beter voor te staan, dan worden de maatregelen nog strenger.’

‘Gevolgen zijn nogal beroerd’

Het gaat gewoon om gedrag, legt Van Zanen uit. ‘We zien de cijfers stijgen, we hebben het wat losgelaten. En de gevolgen zijn nogal beroerd. Als de cijfers in de regio Den Haag in één week tijd verdubbelen, dan kun je nagaan wat dat betekent.’ Hij noemt het ‘stevige maatregelen die maandagavond bekend zijn gemaakt.

De burgemeester zegt dat ‘alles helpt’. ‘Wetenschappelijk wordt er verschillend over gedacht. Maar wij zijn inmiddels in het stadium dat we alles op alles willen zetten om te voorkomen dat ik hier over drie weken weer sta en moet zeggen: we zijn weer terug zijn in de intelligente lockdown van maart.’

Horeca

Hij baalt ervan dat er opnieuw klappen vallen in onder meer de horeca. ‘De horeca doet z’n stinkende best en het gaat ook in heel veel gevallen goed’, zegt Van Zanen. ‘Alleen we moeten optellen. In de horeca zijn veel contacten mogelijk. Dan ontstaan er clusters, waar besmettingen optreden.’ De burgemeester hoopt dat het bij deze maatregelen kan blijven, maar dat heeft alles te maken met de resultaten.