Richard de Mos wil met Code Oranje naar Tweede Kamer

Voor de landelijke verkiezingen voor de Tweede Kamer gaat Richard de Mos samenwerken met Code Oranje. De Mos wordt lijsttrekker voor de nieuwe partij en Peter Plasman wordt zijn running mate, dat is zojuist bekendgemaakt.

Code Oranje noemt De Mos een aansprekend politicus: “Die bij uitstek in staat is een andere wind te laten waaien in ons land. Hij is wars van bestuurlijke taal en van naar-binnen-gekeerde-partijpolitiek. Hij maakt werk van praktische oplossingen voor concrete problemen. Hij doet dit zonder aanziens des persoons. Dat maakt hem populair: Richard de Mos is onorthodox en vernieuwend. Kortom, hij laat al jarenlang zien dat politiek anders kan. Mét de mensen in plaats van óver de mensen. Daardoor is hij een aansprekend en concreet voorbeeld van de politiek waar Code Oranje voor staat.”

De Mos liet dit weekend weten samen met zijn advocaat mee te doe gaan doen aan de verkiezingen in maart van 2021. De Mos wordt lijsttrekker van de nieuwe beweging, Plasman nummer twee. De Amsterdamse strafpleiter staat De Mos sinds vorig jaar bij in de Haagse corruptieaffaire.

Het is nog niet duidelijk wat de gevolgen zijn van de politieke ambities van Peter Plasman en of hij de advocaat blijft van De Mos. ‘Daarover zijn we in beraad’, zegt Plasman — lot van bree (@lotvanbree) September 28, 2020

De Mos zat eerder van 2009 tot 2012 al in de Tweede Kamer, toen nog voor de PVV. Eerder trachtte Code Oranje met Ruud Koornstra al een zetel te veroveren in de Eerste Kamer.