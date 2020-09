Risicogroepen krijgen aparte zwemuren in Den Haag

Vanaf vandaag bieden drie zwembaden in Den Haag aparte zwemuren aan voor risicogroepen voor het corona-virus. Bij zwembad de Blinkerd, Overbosch en de Waterthor kan op verschillende uren alleen gezwommen worden ouderen en mensen die meer risico lopen om ziek te worden. Voor alle bezoekers geldt de 1,5 meter-afstand-regel tijdens deze zwemuren, zowel in het water als erbuiten.

‘De bezoekers van dit speciale uurtje moeten in en uit het water anderhalve meter afstand bewaren.’ verteld Miranda Elsackers van zwembad Overbosch. ‘Normaalgesproken hoeft er alleen op de kant anderhalve meter afstand bewaart te worden omdat je elkaar dan nauwelijks passeert. Bij deze uren voor risicogroepen wordt er toezicht opgehouden dat dit zowel in en uit het water gebeurd’. Volgens Miranda hoeft men niet bang te zijn dat het corona-virus zich via het water verspreid. ‘De chloor waardes in het water zijn verhoogt dus is het in principe veilig om te komen zwemmen als je dan maar wel de anderhalve meter afstand bewaart in het water.’ zegt ze hierover.

Ook de eerste bezoekers zijn blij met het nieuwe uur voor de risicogroepen: ‘Ik ben er erg blij mee. Ik hou ervan om in alle rust te kunnen komen zwemmen zonder dat er kinderen dichtbij komen. Ik voel me ook een stuk veiliger, het was toch wel een punt zwembaden. Ik heb er veel over gehoord en ik weet ook nog niet precies of dit nu veiliger is maar deze aankondiging dat het op deze manier kon vind ik best wel een uitkomst’.