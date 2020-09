Black Achievement Month: “Kom proeven van talent uit de Afro-gemeenschap in Den Haag”

In oktober worden er in Den Haag verschillende activiteiten georganiseerd in het teken van Black Achievement Month. “Het impliceert dat we aandacht besteden aan de Afro-gemeenschap in Den Haag, maar iedereen die de Afro-gemeenschap een warm hart toedraagt is van harte welkom om daar aan deel te nemen. We sluiten niemand uit. We zijn van: ‘Come, wees erbij!’ Kom proeven van al het talent wat te bieden is vanuit de Afro-gemeenschap in Den Haag”, vertelt een enthousiaste Deborah Cameron in Rob’s Tussendoortje op Den Haag FM.

“Het is goed om ook nader tot elkaar te komen en te onderzoeken wat er voor talenten in deze gemeenschap zijn en dat te laten zien, want het wordt nog niet vaak genoeg getoond. Vandaar deze maand. Dat we dat kunnen delen en tentoon kunnen stellen. En een kijkje kunnen geven in wat er allemaal aan talent er is. En onze helden een boost te kunnen geven.” De hele maand staan zwarte helden en achievers in de schijnwerpers. “Ik vind het persoonlijk heel belangrijk om onze achievers en onze helden in het zonlicht te zetten en te laten zien hoeveel talent er is. ook om de rolmodellen aandacht te geven zodat jongeren en kinderen kunnen zien: ‘Hé, ik mag dromen. En ik kan alles bereiken wat ik wil’.”

Hoewel Cameron meerdere helden en voorbeelden heeft staat haar moeder bovenaan de lijst van persoonlijke helden. “Mijn eerste rolmodel is mijn moeder. Ik ben geboren met Retinoblastoom, da’s een typekinderkanker., en mijn moeder heeft gezorgd dat mijn gezondheid op nummer 1 stond, en dat ik dus medische hulp kreeg die ik nodig had zodat ik nu de zelfstandige vrouw kan zijn die ik ben. Daarnaast zijn er meerdere vrouwen waarvan ik denk: ‘jullie geven mij power en jullie geven mij inspiratie’. Vrienden van dichtbij kunnen ook helden van mij zijn, mensen die inspireren.”

Cameron is de host van de Kick-off van BAM Den Haag, zaterdag in het Koorenhuis. “Ik heb er echt heel veel zin in om dat te mogen doen. In Den Haag, mijn stad.” Bij de aftrap is er een spoken word-wedstrijd, de winnaar daarvan mag op verschillende momenten gaan optreden in Den Haag, Almere en Amsterdam. “Ik ben nog op zoek naar mensen uit Den Haag / Haaglanden die aan spoken word doen, die die Black Excellence willen tentoonstellen en iets kunnen creëren -een woordenspel- rond het thema helden.”

Dit bericht bekijken op Instagram Een bericht gedeeld door Deborah (DeeDee) Cameron (@bydeedee_nl) op 26 Sep 2020 om 11:23 (PDT)

In de weken erna is er onder meer aandacht voor coming out day en ondernemerschap. Ook zijn er zijn op 20 en 27 oktober oktober activiteiten voor jongeren, op donderdag 22 oktober is er een speciale Kids Day in het koorenhuis. Het volledige programma van Black Achievement Month is te vinden op de facebookpagina van BAM Den Haag.

Luister hier naar het gesprek met Deborah Cameron op Den Haag FM.