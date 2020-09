Den Haag subsidieert geen evenementen meer waar Zwarte Piet aan meedoet

De gemeente Den Haag zal geen evenementen meer financieren waar Zwarte Piet aan meedoet, dat meldt mediapartner Omroep West. Dat laat het college weten in een brief aan de gemeenteraad naar aanleiding van een motie die raadslid Mikal Tseggai (PvdA) indiende om Zwarte Piet definitief vaarwel te zeggen.

Den Haag zegt Zwarte Piet officieel vaarwel, naar aanleiding van de motie die ik vorig jaar samen met @HSPDenHaag, @NIDADenHaag, @SPdenhaag en @GroenLinksDH indiende. En geven geen publieksgeld meer aan activiteiten waar Zwarte Piet gebruikt wordt. Trots op mijn stad 💛💚 pic.twitter.com/cEZZKlWz7x — Mikal Tseggai (@MikalTseggai) September 29, 2020

Het college van burgemeester en wethouders laat weten dat hun standpunt steeds geweest is dat in Den Haag de lijn van de landelijke Sinterklaasintocht wordt gevolgd. Bij de landelijke intocht van Sinterklaas in 2019 besloot organisator de NTR alleen nog maar roetveegpieten te gebruiken en daarmee de traditionele Zwarte Piet in de ban te doen.

‘Tegelijkertijd ziet het college vooral hoe het maatschappelijk debat de afgelopen maanden in een stroomversnelling is gekomen, onder andere door de anti-racismedemonstraties, daaruit volgende debatten in de Tweede Kamer, maar ook door de brede discussie in de samenleving’, aldus het college in de brief. ‘Deze ontwikkelingen, gecombineerd met het gegeven dat vanwege de coronamaatregelen de intocht dit jaar op een andere manier dan voorheen moet worden gevierd, leiden ertoe dat het college gesterkt is in haar mening dat in de toekomst met publiek geld gefinancierde viering volledig in lijn met de landelijke intocht, en dus zonder Zwarte Piet, kan worden gevierd.’

Tseggai kreeg steun van de Haagse Stadspartij, NIDA, SP en GroenLinks. ‘Den Haag zegt Zwarte Piet officieel vaarwel en geeft geen publieksgeld meer aan activiteiten waar Zwarte Piet gebruikt wordt. Trots op mijn stad’, laat Tseggai weten op Twitter.