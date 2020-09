Haagse gemeenteraad blijft in fysieke vorm vergaderen, publiek niet meer toegestaan

De Haagse gemeenteraad blijft in fysieke vorm -met alle raadsleden- vergaderen, publiek is niet meer toegestaan bij raads- en commissievergaderingen. Ook het inspreken bij de raad mag voorlopig niet in fysieke vorm worden gedaan, wel kan er digitaal door bewoners worden ingesproken.

Het besluit van het presidium volgt op de aangekondigde aanscherping van de coronamaatregelen in Nederland. Een van de onderdelen daarvan is dat de maximale groepsgrootte binnen beperkt wordt tot 30 personen. “In deze maatregelen is een uitzondering gemaakt voor vergaderingen van de gemeenteraad en commissies”, zo schrijft men op de gemeentelijke website.

De raadsvergaderingen blijven plaatshebben in het Atrium, daar wordt sinds mei door de raad vergaderd. “In het Atrium is genoeg ruimte om afstand te bewaren en veilig te vergaderen. Wel wordt er gekeken of er extra kan worden ingezet op aanvullende afspraken.” Later wordt besloten hoe men na oktober verder gaat met de commissie- en raadsvergaderingen.