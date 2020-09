Mondkapjesadvies geldt in alle gemeenten in regio Haaglanden

Het advies van het kabinet om mondkapjes te dragen in supermarkten en andere winkels geldt niet alleen voor de stad Den Haag, maar voor alle gemeenten in de veiligheidsregio Haaglanden. Dat meldt mediapartner Omroep West. Ook in de veiligheidsregio’s Amsterdam-Amstelland en Rotterdam-Rijnmond wordt het gebruik van mondkapjes geadviseerd.

Naast de stad Den Haag vallen ook de gemeenten Delft, Leidschendam-Voorburg, Midden-Delfland, Pijnacker-Nootdorp, Rijswijk, Wassenaar, Westland en Zoetermeer onder de veiligheidsregio Haaglanden.

Premier Mark Rutte benadrukte maandag in zijn persconferentie dat het alleen over de drie grote steden gaat. De adviezen en maatregelen betreffen echter steeds een hele veiligheidsregio. Veel supermarkten en winkeliers hebben al aangegeven klanten zonder mondkapjes niet te gaan weigeren.