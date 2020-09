Nieuwe coronamaatregelen aangekondigd: demonstratie op het Plein

Meer in

Vanaf dinsdagavond zijn er in Nederland meer coronamaatregelen van kracht. Naast het bewaren van anderhalve meter afstand en het wassen van de handen zal de horeca vanaf dinsdagavond eerder sluiten, mag er geen publiek meer zijn bij sportevenementen en worden mondkapjes in winkels geadviseerd in veiligheidsregio’s Amsterdam-Amstelland, Haaglanden en Rotterdam-Rijnmond.

Persconferentie premier Rutte en minister De Jonge over corona: 🆘 Situatie grote steden ‘ernstig’

👨‍💻 Thuiswerken moet de norm worden

👥 Groepsgrootte binnen tot 30 personen, buiten tot 40

😷 Advies: mondkapjes in winkels

🍽 Horeca om 22 uur dicht

⚽️ Geen fans bij sportwedstrijd pic.twitter.com/X2fbWtQbVq — Ivar Lingen (@IvarLingen) September 28, 2020

Demonstratie op het Plein

Op het Plein wordt dinsdagmiddag gedemonstreerd tegen de coronamaatregelen. op een van de borden valt te lezen ‘1,5 meter? mond kapje? Hoepel op! Ook wetenschappelijk niet bewezen’.

Op het #Plein in #DenHaag wordt gedemonstreerd tegen de maatregelen die zijn genomen ivm #Covid19. Thierry Baudet is er ook gesignaleerd! pic.twitter.com/K4boT44r2O — Regio15.nl (@regio15) September 29, 2020

De Partij voor de Dieren is niet te spreken over het feit dat inwoners die een coronatest willen ondergaan tot drie dagen moeten wachten op een test en hiervoor ook nog eens naar een locatie in Schiedam moeten. ‘Dit terwijl onlangs bekend werd dat Den Haag een van de grootste coronabrandhaarden van Europa is’, benadrukt Robert Barker. ‘Daarnaast heeft het kabinet gisteren weer aanvullende maatregelen aangekondigd.’ De Partij voor de Dieren vindt de ondermaatse testcapaciteit onacceptabel en roept het stadsbestuur op hier snel iets aan te doen.

Luister om 13.45 uur naar het gesprek met Robert Barker op Den Haag FM.

De nieuwe #coronamaatregelen in Nederland op een rij. 👇 https://t.co/TAo0JxL6pL — Rob Kemperman (@RobKemperman) September 28, 2020

Avond- en nachtklok

Het kabinet sluit niet uit dat er een avond- en nachtklok wordt ingesteld, als het oplopende aantal coronabesmettingen met de nieuwe maatregelen niet genoeg wordt teruggedrongen. Dat schrijft minister Hugo de Jonge aan de Tweede Kamer.

De maatregelen die De Jonge en premier Mark Rutte maandag aankondigden, komen grotendeels overeen met het advies van het Outbreak Management Team (OMT). De experts uit die groep adviseerden echter ook nog enkele maatregelen die vooralsnog niet worden doorgevoerd. Een avond- en nachtklok is er één van. Een andere is het sluiten van de douche- en kleedgelegenheden bij sportfaciliteiten. Het kabinet houdt deze ‘achter de hand’.

‘Het is vooralsnog een advies’

Minister Hugo de Jonge wil inhoudelijk niet ingaan op de aankondigingen van supermarkten en andere winkels dat zij klanten die geen mondkapjes dragen, toch gewoon toelaten. Dat schrijft mediapartner Omroep West. ‘Het is vooralsnog een advies’, benadrukte hij dinsdagochtend in een eerste reactie. Het kabinet vraagt eerst advies aan het OMT. ‘ Op basis daarvan zullen wij een besluit nemen.’

Oproep tot dragen mondkapjes

Burgemeester Jan van Zanen van Den Haag roept de inwoners van zijn gemeente op om mondkapjes te dragen in voor het publiek toegankelijke binnenruimtes. Op die manier moet worden bijgedragen het coronavirus te bestrijden. Ook vraagt Van Zanen mensen met een contactberoep om een mondkapje te gaan dragen. ‘De situatie is ernstig’, zei hij maandagavond.

Horeca

Vanaf dinsdagavond moeten de deuren van de horeca in heel Nederland om 22.00 uur dicht en de laatste persoon mag om 21.00 uur naar binnen. Dat zei minister-president Mark Rutte maandagavond tijdens de persconferentie. Maarten Hinloopen, voorzitter van de Haagse afdeling van Koninklijke Horeca Nederland (KHN), vindt de nieuwe maatregel ‘apart’.