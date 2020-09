Mondkapjesadvies geldt in alle gemeenten in regio Haaglanden

Voorzitter SVV Scheveningen: “Kap gewoon drie weken met competitievoetbal”

SVV Scheveningen-voorzitter Ron Kleijn zegt op Den Haag FM te balen van het feit dat er de komende drie weken niet met publiek mag worden gevoetbald, al had hij liever gezien dat de KNVB daaropvolgend had besloten om helemaal geen competitiewedstrijden te laten spelen. Zo’n besluit zou meer duidelijkheid geven voor de clubs.

“Waar ik wel mijn vraagtekens bij zet is dat bijvoorbeeld een bond als de KNVB het voor alle clubs en mensen niet duidelijk helpt maken door te zeggen: ‘we stoppen gewoon drie weken met alle competities en we laten verenigingen wel trainingen geven, interne toernooitjes doen met eigen leden’. Dat maakt de wereld veel makkelijker, ook voor clubs”, zegt Kleijn in Rob’s Tussendoortje op Den Haag FM.

“Het had zo makkelijk kunnen zijn. Als we allemaal de urgentie -in mijn beleving- van het coronavirus hadden ingezien en met zijn allen erkennen: als we er iets aan moeten doen, dan moeten we het nu doen met zijn allen. Kap gewoon drie weken met competitievoetbal.”

Maandag werd duidelijk dat er de komende drie weken geen publiek mag worden toegelaten bij sportevenementen. De meeste sportcompetities gaan komend weekend gewoon door, schrijft mediapartner Omroep West. De KNVB heeft dinsdagmiddag laten weten dat er ook zonder publiek en met dichte kantines gewoon gevoetbald gaat worden.

Luister hier naar het gesprek met Ron Kleijn op Den Haag FM.