“Alle kinderboeken zijn jarig, dan vier je feest”

Lezen, lezen, lezen! De promotie van het lezen is voor kinderen weer begonnen met de aanvang van de Kinderboekenweek. Ook in de Haagse bibliotheken is er de komende periode veel aandacht voor de Kinderboekenweek, zo is er online een overzicht te vinden van aanbevolen boeken en zijn er verschillende activiteiten horende bij het thema geschiedenis.

“Het is een belangrijke week; lezen staat centraal. Alle kinderboeken zijn jarig zeg ik altijd. Dan vier je feest”, vertelt Agnes Schüller van de bibliotheken in Loosduinen in Rob’s Tussendoortje op Den Haag FM. “We ontvangen eigenlijk in alle vestigingen wel kinderboekenschrijvers. Dat doen we vaak met klassen, gelukkig kan dat wel doorgaan. Daarnaast wordt er voorgelezen en zijn de bibliotheken ook versierd.”

⭐👉 Speciaal voor de @KBweek hebben onze collega's van @LezenNou een boekentrailer gemaakt! In dit geval een reclamefilm voor het boek 'Handboek voor historiehoppers: de Middeleeuwen', kijken dus! https://t.co/8UpLR9XD25 — Bibliotheek Den Haag (@bieb070) September 30, 2020

In het televisieprogramma Zondag met Lubach was afgelopen weekend te zien dat lezen niet bepaald populair is in Nederland. “En dat is zo ontzettend jammer. Ik was het zo eens met wat er in het programma naar voren kwam. Ik bepleit dat al jaren voor: dat lezen in de eerste plaats leuk moet zijn. Het gaan om plezier en dat kan je alleen krijgen als je de juiste keuze maakt. En dat helpen met kiezen, dat kunnen wij in de bibliotheek heel goed.”

Ook het televisieprogramma Nieuwsuur berichtte dat de leesvaardigheid van Nederlandse basisschoolleerlingen afneemt. “Ik zou het advies willen geven aan al die ouders: neem je kind mee naar de bibliotheek, laat ze een boek kopen. En laat het kind vooral zelf kiezen. Dat zo ontzettend belangrijk”, aldus Schüller.

Geen Kinderboekenbal

De Kinderboekenweek zou in de vestiging Nieuw Waldeck worden afgetrapt, maar dat gaat woensdag niet door nu de coronamaatregelen zijn aangescherpt. “Het zit er niet in en dat is heel jammer. Dit feest was met heel veel kinderen tegelijk, 50, en daar komen de artiesten dan nog bij. Dat wordt gewoon te ingewikkeld nu om je aan de maatregelen te houden. We hebben het moeten cancelen.” Het is wel de bedoeling om dit feest voor kinderen uit Loosduinen op een later moment in te halen.

Luister hier naar het gesprek met Agnes Schüller op Den Haag FM.