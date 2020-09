Theaters in Haaglanden mogen meer dan 30 bezoekers ontvangen

Burgemeester Van Zanen: “Helaas moeten we nu een stap terug doen”

De Haagse burgemeester Jan van Zanen heeft woensdagmiddag een schrijven laten uitgaan waarin hij reflecteert op de nieuwe, strengere coronamaatregelen die sinds dinsdagavond van kracht zijn. “Helaas moeten we nu een stap terug doen.”

Door de nieuwe maatregelen wordt er voorlopig een streep gezet door zijn kennismakingstocht met end oor Den Haag. “De komende dagen wordt het grootste deel van mijn kennismakingsbezoeken afgezegd, tot mijn grote spijt. Blijf wel op de fiets stappen, om spontaan en onaangekondigd mensen een hart onder de riem te steken.”

Daarnaast herhaalt Van Zanen in zijn schrijven zijn pleidooi voor het dragen van een mondkapje in de Haagse regio. “Vanzelfsprekend draag ik in publiek toegankelijke binnenruimtes een mondkapje. Ik raad u dringend aan hetzelfde te doen.”

Lees hieronder de volledige verklaring van burgemeester Jan van Zanen.

Hagenaars, Hagenezen,

Sinds gisterenavond 18.00 uur gelden er strengere coronamaatregelen. Dat betekent dat veel van de vrijheden die we deze zomer hadden, worden ingeperkt. We konden weer genieten van het kijken naar een sportwedstrijd of met wat meer mensen samenkomen.

Helaas moeten we nu een stap terug doen. Dat betekent ook voor mij, uw burgemeester, dat ik me houd aan de regels voor sociale terughoudendheid. Dat wat ik het liefste doe, kan even niet. Kennismaken met de inwoners van Den Haag, werkbezoeken brengen aan de acht stadsdelen, langsgaan bij plekken waar Hagenaars samenkomen, het zal moeten wachten. De komende dagen wordt het grootste deel van mijn kennismakingsbezoeken afgezegd, tot mijn grote spijt.

Blijf wel op de fiets stappen, om spontaan en onaangekondigd mensen een hart onder de riem te steken. Ik denk aan medewerkers in de zorg, aan de eenzame Hagenaar, aan de getroffen ondernemer. In kleine kring en altijd op 1,5 meter afstand. Vanzelfsprekend draag ik in publiek toegankelijke binnenruimtes een mondkapje. Ik raad u dringend aan hetzelfde te doen.

Mijn kennismaking met de stad loopt anders dan ik me had voorgesteld. Dat betreur ik. Maar op dit moment kan alleen een gezamenlijke inspanning ervoor zorgen dat we het coronavirus onder controle krijgen. Daarom kunnen wij bepaalde dingen niet doen. Dat geldt ook voor mij.

De afgelopen tijd heeft u mij, ondanks alles en binnen de mogelijkheden , een warm welkom gegeven. Ik kijk ernaar uit u weer te ontmoeten. Want ik zal u ontmoeten.

Samen kunnen we dit aan. Hou vol.

Jan van Zanen

Burgemeester van Den Haag