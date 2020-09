ChristenUnie/SGP onderschrijft FNV-pleidooi voor gratis mondkapjes voor laagste inkomens

De Haagse fractie ChristenUnie-SGP onderschrijft de oproep van vakbond FNV om mensen met de laagste inkomen gratis mondkapjes te verschaffen. Fractievoorzitter Grinwis stelt voor dat de mondkapjes in de pakketten van de voedselbank kunnen worden opgenomen. Grinwis spreekt op Twitter van een terechte zorg en pleidooi voor gratis mondkapjes.

Terechte zorg en pleidooi voor gratis mondkapjes voor mensen met laagste inkomens. Extra argument: daar nemen de besmettingen het snelst toe. @CUSGPDenHaag stelt dat vandaag voor tijdens #coronadebat #raad070 Zorg bv dat er mondkapjes in de pakketten van de voedselbanken zitten. https://t.co/HpngQVryud — Pieter Grinwis (@Pieter_Grinwis) September 30, 2020

“De mensen met de kleinste portemonnees hebben het al extra zwaar door corona en kunnen de kosten voor die mondkapjes er niet bij hebben”, zegt Maureen van der Pligt, bestuurder van FNV Uitkeringsgerechtigden. “Helemaal niet nu je in sommige steden en regio’s het dringende advies krijgt om een mondkapje te dragen en winkels je mogen weigeren als je dat niet doet.” De vakbond heeft de oproep per brief doen toekomen aan Nederlandse gemeenten, dat schrijft mediapartner Omroep West.

De Haagse gemeenteraad praat woensdagmiddag met elkaar over de coronamaatregelen.