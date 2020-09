Grote reorganisatie bij Shell: duizenden banen verdwijnen

Olie- en gasconcern Shell schrapt tussen de 7000 en 9000 banen. Dat heeft het bedrijf woensdagochtend bekendgemaakt, schrijft mediapartner Omroep West. Het is onduidelijk hoeveel banen er in Nederland verloren gaan. Het hoofdkantoor van Shell is gevestigd in Den Haag.

In totaal werken er nu 83.000 mensen bij de Brits-Nederlandse multinational, minder dan 10.000 werken er in Nederland. Waar de banen verdwijnen, is nog niet duidelijk. In het aantal banen dat Shell schrapt, zijn ook circa 1500 werknemers meegenomen die dit jaar vrijwillig vertrekken bij het bedrijf. Het banenverlies vindt plaats in de periode tot eind 2022 en moet leiden tot kostenbesparingen van twee miljard tot 2,5 miljard dollar per jaar.

Topman Ben van Beurden kondigde heeft eerder dit jaar al aan dat er een reorganisatie aan zat te komen. De olieprijs is de laatste tijd flink gedaald door de coronacrisis. Het bedrijf lijdt daardoor flinke verliezen.

‘Mogelijk vertrek uit Den Haag’

In juli liet de topman doorschemeren dat het bedrijf erover nadenkt om te vertrekken uit Den Haag. Al had het bedrijf toen geen concrete plannen. Of het schrappen van de banen nu gevolgen heeft voor het hoofdkantoor is onduidelijk.