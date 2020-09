Haagse horeca blij met steun voor winterterrassen, al is meer steun gewenst

Maarten Hinloopen van de Haagse tak van Koninklijke Horeca Nederland is blij met het besluit van het stadsbestuur om horecaondernemers ook in de herfst en winter toe te staan een groter terras te laten staan. “Het is een goed besluit. Een beetje goed nieuws konden we ook wel gebruiken. Fijn dat de gemeente een beetje meedenkt”, zegt Hinloopen in Rob’s Tussendoortje op Den Haag FM.

De tijdelijke regeling voor een groter terras wordt verlengd tot 1 mei 2021, al mag het terras niet automatisch blijven staan; er moet een vergunning worden aangevraagd voor het terras wat na 1 november geëxploiteerd wordt. “De vorige keer is dat heel makkelijk gegaan. Ik begrijp uit de stukken dat ze dat nu iets formeler willen doen. Prima, maar ik neem aan dat men er rekening mee houdt dat er spoed bij is. Het heeft geen zin om zulke lange procedures te hebben dat we straks weer door de winter heen zijn. Ik ga er van uit dat dat goed gaat lopen.” Met het aanvragen van een vergunning worden ook belangen van bewoners meegewogen. “Dat lijkt me heel verstandig, je moet natuurlijk met je buren er het eerste uit zien te komen. Dat zijn vaak ook de eerste en de laatste gasten”, zegt Hinloopen vol vertrouwen.

Daarnaast wordt het mogelijk om een overdekt terras te hebben in de komende maanden, voor de Grote Markt -waar Hinloopen zelf een aantal zaken uitbaat- is daar al een aanvraag voor gedaan. “We zetten veel vaker een tent neer op de Grote Markt, bij evenementen. Dit keer moet je een omgevingsvergunning hebben, dat is alsof je een bouwwerk neer gaat zetten. Ook daarvan is gezegd dat ze het met spoed gaan behandelen. En ja… Om heel eerlijk te zijn: voor de komende drie weken is de druk er van af. Als ik met 40 man buiten mag zitten dan hoef ik daar niet een hele grote tent omheen te hebben. Dat kan ook met de bestaande parasols.”

Nieuwe maatregelen

Sinds dinsdagavond zijn er voor de horeca nieuwe maatregelen van kracht, de groepsgrootte is beperkt (buiten tot 40 en binnen tot 30) en de zaak moet eerder sluiten. “Voor de grote cafés is het heel slecht dit, want je hebt én geen capaciteit meer én je moet om 22.00 uur de mensen naar buiten sturen. Ik blijf erbij dat dit alleen maar er toe leidt dat mensen meer thuis gaan drinken in een ongecontroleerde omgeving. Terwijl nog steeds blijkt uit de cijfers dat de meeste besmettingen zeker niet bij de horeca zitten”, zo vertelt Hinloopen. “We proberen het niet alleen goed te regelen, we regelen het ook goed. Dat blijkt uit de cijfers en dan wordt er toch weer als eerste naar de horeca gewezen. Als je in de horeca ziet dat er weinig besmettingen zijn, zorg dan dat het goed gereld is in de horeca zodat mensen daar wel terecht kunnen. ”

“De horeca staat er niet florissant voor”

De huidige maatregelen zorgen ervoor dat het opnieuw moeilijk wordt voor de horeca, stelt Hinloopen: “De horeca staat er niet florissant voor, dat zal geen verrassing zijn, dit is dan nog een extra duwtje.” Daarom zou ook nieuwe financiële steun nodig zijn voor de sector: “Vooral om je personeel in dienst te kunnen houden. Wij zijn een van de grootste werkgevers in de stad, als dat allemaal omvalt, dan wordt het echt een bloedbad op de arbeidsmarkt. Ik denk dat het in ieders belang is om dat te voorkomen en te zorgen dat je je mensen in dienst kunt houden. Nu is er een verlengde NOW-regeling, maar die is toch weer minder dan de vorige. Ik denk dat voor heel veel bedrijven de bodem van de schatkist in zicht is en dat daar geen rek meer in zit.

Luister hier naar het gesprek met Maarten Hinloopen op Den Haag FM.