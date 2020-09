Kunstcentrum Stroom opent fototentoonstelling over corona

In het Haagse kunstcentrum Stroom aan de aan de Hogewal wordt zaterdag een fototentoonstelling geopend die volledig in het teken van het coronavirus staat. De Haagse fotografen Milene van Arendonk, Esther Hovers, Christian van der Kooy, Johan Nieuwenhuize, Miguel Peres dos Santos, Nadine Stijns en Sandra Uittenbogaart hebben de pandemie vanuit hun eigen artistieke visie vastgelegd. “Met de tentoonstelling wordt het belang van kunstenaars in tijden van crisis onderstreept”, vertelt Vincent de Boer van kunstcentrum Stroom op Den Haag FM.

De tentoonstelling ‘Capturing Corona, de lockdown in foto’s’ bestaat uit foto’s variërend van protesten op het Malieveld en onvermoeibaar doorwerkend ziekenhuispersoneel tot uitgestorven duinen en familiefeestjes op afstand. Dit resulteerde in ongewone, uitzonderlijke en vaak emotioneel beladen foto’s.

“Dat we ons in een unieke historische situatie bevinden is voor iedereen voelbaar, maar niet altijd even zichtbaar. Historische gebeurtenissen staan in het collectief geheugen gegrift via muziek en iconische film- en fotobeelden. Juist deze bijzondere tijd schreeuwt om een artistieke registratie en interpretatie”, zegt de Boer. “We kijken naar de foto’s met een schok van herkenning, alsof het ver achter ons ligt, maar het is nog niet voorbij”.

Door de coronamaatregelen is het noodzakelijk om een tijdslot te reserveren voor de opening op zaterdag 3 oktober.

