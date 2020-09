Mondkapje dragen verplicht voor bezoekers HMC

Bezoekers van de ziekenhuizen van HMC moeten sinds woensdag verplicht een mondkapje op, dat meldt mediapartner Omroep West. Het HMC geeft hiermee gehoor aan de oproep van burgemeester Jan van Zanen om ook in openbare binnenruimtes een mondkapje op te zetten. Alleen patiënten die opgenomen zijn op een verpleegafdeling hoeven geen mondkapje te dragen.

Het ziekenhuis heeft voor alle locaties de voorschriften aangescherpt. ‘Wij houden de zorg in ons ziekenhuis graag zo veilig mogelijk, zeker gezien de toename van Covid-patiënten in onze regio’, zo laat het HMC weten. Het HMC heeft twee locaties in Den Haag, het Bronovo en het Westeinde, en een locatie in Leidschendam, Antoniushove.

De verplichting om een mondkapje te dragen geldt voor alle bezoekers die ouder zijn dan twaalf jaar. Het ziekenhuis vraagt mensen om zoveel mogelijk alleen te komen, maar als dit niet mogelijk is dan moet de begeleider ook een mondkapje dragen. ‘Deze maatregel geldt op al onze locaties én in alle ruimtes, dus ook in de centrale hal, de wachtruimtes van onze poliklinieken en onderzoeksafdelingen’, legt het ziekenhuis uit.

Zorgverlening

Ook voor de medewerkers geldt nu een verplichting om een mondkapje te dragen. Bij de zorgverlening binnen anderhalve meter was het mondneusmasker al twee weken verplicht, vanwege een corona-uitbraak binnen het ziekenhuis. Het ziekenhuis laat weten dat de medewerkers in alle zorgverleningssituaties een mondkapje of mondneusmasker gaan dragen.

De enige mensen in het ziekenhuis die geen mondkapje hoeven te dragen zijn patiënten die opgenomen zijn op een verpleegafdeling. Eventuele bezoekers van deze patiënten moeten wel een mondmasker opzetten. Mensen die geen eigen mondkapje hebben, krijgen er bij de ingang een van het ziekenhuis.