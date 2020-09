Haagse horeca blij met steun voor winterterrassen, al is meer steun gewenst

Rutte: dringend advies om mondkapjes te dragen in heel Nederland

Voor heel Nederland geldt vanaf nu een dringend advies om in de publieke binnenruimte een mondkapje te dragen. Dat heeft premier Mark Rutte in een debat in de Tweede Kamer gezegd, schrijft mediapartner Omroep West.

Veel partijen vroegen om een landelijke richtlijn, om zo de bevolking meer duidelijkheid te geven. Er komt geen verplichting om een mondkapje te dragen. Volgens de premier ontbreekt hiervoor de juridische basis en het kabinet is ook niet van plan om een mondkapjesplicht op te nemen in de coronawet die het binnenkort wil presenteren.

Volgens Rutte geldt het advies een mondkapje te dragen eigenlijk ‘overal waar je de hemel niet ziet’. De premier noemt winkels, musea, gemeentehuizen, stations, vliegvelden, parkeergarages, benzinestations. Bij de kapper, schoonheidsspecialist en andere contactberoepen moet zowel de dienstverlener als de klant een mond-neuskapje dragen.

Middelbare scholen

Hoewel het in principe geldt voor restaurants, cafés, theaters en concertzalen, hoeft het mondkapje niet gedragen te worden als iemand zit, omdat een stoel of kruk dan op 1,5 meter afstand gezet kan worden. Ook voor middelbare scholen komt er een uitzondering. ‘Want daar geldt al dat de leraar 1,5 meter afstand moet houden van de leerlingen.’

Het dragen van een mondkapje moet volgens Rutte een van de basisregels worden in de bestrijding van het coronavirus, naast het houden van anderhalve meter afstand, handen wassen en het thuisblijven bij klachten.