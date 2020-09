Stadsbestuur geeft mogelijkheid voor grotere terrassen na 1 november

Ook na 1 november mogen de tijdelijke, grote terrassen blijven staan in Den Haag. Dat heeft het stadsbestuur woensdag bekendgemaakt. Horecaondernemers kregen eerder al toestemming om hun terras in de zomermaanden uit te breiden, die tijdelijke regeling wordt nu verlengd tot 1 mei 2021. Het terras mag niet automatisch blijven staan, er moet een vergunning worden aangevraagd voor het grotere terras wat na 1 november geëxploiteerd wordt.

“Dat is belangrijk zodat ook de belangen van bewoners kunnen worden meegewogen en het voor handhavers bij excessen eenvoudiger is op te treden. Ook de terrasoverkappingen die de gemeente toestaat, moeten voldoen aan voorwaarden”, zo schrijft het stadsbestuur.

Daarbij wordt het voor ondernemers mogelijk om het terras in de herfst en winter te overkappen, mits het terras aan drie zijden open blijft. Met dit besluit wil het stadsbestuur ondernemers extra ruimte bieden om capaciteit die binnen verloren gaat op te vangen met extra buitenruimte.

“Mede dankzij de grotere terrassen in de zomer heeft een flink aantal horecagelegenheden in Den Haag de inkomsten nog enigszins op peil kunnen houden. Die extra plekken in de buitenlucht willen we ook het komend seizoen weer bieden. Hopelijk lukt het de horecaondernemers om met deze grotere terrassen te overwinteren”, stelt wethouder Hilbert Bredemeijer.

Wethouder Saskia Bruines: “In de herfst- en wintermaanden wordt opnieuw veel van horecaondernemers gevraagd. Er wordt door velen hard gewerkt en met veel creativiteit. Ik vertrouw er op dat we er samen in slagen om veilig en verantwoord te kunnen genieten. Zowel in de zaak, als op het terras.”