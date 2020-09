Rutte: dringend advies om mondkapjes te dragen in heel Nederland

STRAATVRAAG: Mondkapje op in winkels? ‘Hou op, schei uit’

Meer in

Of de mondkapjes nou werken of niet.. de regering raad aan om in openbare binnenruimtes zoals winkels een mondkapje te dragen.

Wat vinden de inwoners van Den Haag hiervan?