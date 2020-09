Theaters in Haaglanden mogen meer dan 30 bezoekers ontvangen

De veiligheidsregio Haaglanden geeft culturele instellingen ontheffing om meer dan dertig bezoekers te ontvangen. ‘Theaters en podia mogen meer dan dertig mensen ontvangen als ze voldoen aan een streng protocol’, aldus Jan Zoet, directeur van het Zuiderstrandtheater en Amare op Radio West. ‘Daar voldoen alle theaters en alle podia al aan, anders zouden ze niet nu al open zijn. Het belangrijkste is de anderhalve meter handhaven. Er zijn veel minder mensen in de zaal en alle bezoekers worden geregistreerd.’

In de cultuursector wordt nog overlegd over het al dan niet verplichten van mondkapjes. Een aantal theaters wacht niet op regelgeving, maar neemt zelf het initiatief. In het Zuiderstrandtheater draagt het personeel mondkapjes. ‘Uitgezonderd is het personeel dat achter een plastic scherm zit’, aldus Zoet.

Het kabinet maakte maandagavond nieuwe coronamaatregelen bekend, waaronder een beperking van de grootte van groepen. Tijdens de persconferentie werd gemeld dat panden ‘die van groot belang zijn’ zoals culturele instellingen, meer dan dertig mensen mogen blijven ontvangen en dat veiligheidsregio’s hiervoor een ontheffing kunnen verlenen. De overkoepelende organisatie Kunsten92, onder voorzitterschap van Jan Zoet – die ook de directeur is van het Zuiderstrandtheater en Amare – vroeg in een brief aan voorzitter Bruls van de Veiligheidsregio’s om een uitzondering te maken voor de 335 podia en 196 bioscopen en filmtheaters die Nederland kent. De veiligheidsregio’s besluiten zélf hoe groot de groepsgrootte mag zijn.