ANWB vertrekt uit hoofdkantoor in Benoordenhout

De ANWB gaat het hoofdkantoor aan de Wassenaarseweg verruilen voor een nieuw te bouwen pand op de locatie van het Koninklijk Conservatorium aan de Juliana van Stolberglaan. De verhuizing vindt naar verwachting in 2024 plaats, maar de ANWB-directie heeft alvast een brief gestuurd naar de omwonenden van het hoofdkantoor, schrijft mediapartner Omroep West.

Sinds 1960 is het iconische pand aan de Wassenaarseweg het hoofdkantoor van de ANWB. Alleen een gedeelte van het complex staat al langdurig leeg. De afgelopen jaren probeerde de ANWB dat deel te verhuren, maar dat lukte niet. Ook is herontwikkeling van het terrein onderzocht. ‘Door tegelijk ons kantoor meer toekomstgericht te maken en te verduurzamen, zouden we in Wassenaar kunnen blijven’, schrijft hoofddirecteur bij de ANWB, Frits van Bruggen.

Maar na alle voor- en nadelen afgewogen te hebben, heeft de ANWB-directie toch besloten de Wassenaarseweg te verlaten. Daarbij waren financiële uitgangspunten en de bereikbaarheid en flexibiliteit doorslaggevend.

Nieuwe toekomst voor ANWB-hoofdkantoor

De ANWB is van plan een nieuw pand te bouwen aan de Juliana van Stolberglaan, op de plek van het Koninklijk Conservatorium. ‘Een plek dichtbij stedelijk Den Haag en het politieke centrum en uitstekend bereikbaar met het openbaar vervoer’, aldus Van Bruggen. Het nieuwe pand moet als het goed is in 2024 worden opgeleverd. Tot die tijd blijft de ANWB in het huidige hoofdkantoor.

‘We bereiden ons erop voor dat complex op een goede manier achter te laten’, verzekert de directeur aan de omwonenden. De ANWB heeft daarvoor een samenwerking met een herontwikkelaar, ABB Bouwgroep, die eerder al herontwikkeling van de locatie onderzocht. De gemeente Wassenaar, op wiens grond het pand officieel ligt, buigt zich begin volgend jaar over de plannen met het pand. Aan die plannen wordt nu gewerkt, sinds besloten is dat de ANWB gaat verhuizen.