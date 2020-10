Burgemeester: ‘Rijk geeft weinig ruimte voor lokaal coronabeleid’

‘De situatie is ernstig’, zegt burgemeester Jan van Zanen van Den Haag tegen de Haagse gemeenteraad. Maar Van Zanen maakt zich geen illusies over de mogelijkheid zelf stappen te nemen. ’98 procent van de maatregelen wordt gewoon aangewezen. Het is het Rijk dat de doorslag geeft.’

Door: Hans Otte

Zelfs de gezamenlijke veiligheidsregio’s hebben er niets over te zeggen, zegt Van Zanen. ‘Wij gaan er niet over of er een landelijke lockdown komt. Binnen het kader van alle maatregelen kunnen we nog wel iets doen. Er zijn wel lokale mogelijkheden, maar niet zo veel.’

Volgens de richtlijnen van het kabinet kan de voorzitter van een veiligheidsregio een uitzondering maken op het maximale aantal van dertig personen per ruimte, bijvoorbeeld voor gebouwen die van groot belang zijn. ‘Daar gaan we donderdag over praten, daar is enige ruimte, maar dat is het. Meer ruimte is er niet.’ Wel denkt de gemeente nog na over een eigen plan voor jongeren, een soort voorlichtingscampagne.

‘Nooit genoeg handhavers, daar moet je het niet van willen hebben’

De Haagse gemeenteraad debatteert woensdag over de noodverordening van coronamaatregelen en de gevolgen voor de eigen regio. Op de vraag of de gemeente over voldoende handhavers kan beschikken om de bevolking te controleren op naleving van de maatregel is het antwoord van de burgemeester duidelijk: ‘Nee, er is nóóit voldoende capaciteit bij handhavers en politie.’

Volgens Van Zanen geeft handhaving van maatregelen ook niet de doorslag, het gaat om het gedrag van mensen. ‘Als we het van alleen handhaven moeten hebben, komen we er niet. En waren we in juli ook niet zo ver gekomen. Repressie moet altijd vooraf worden gegaan door preventie, want anders ben je altijd bezig met het organiseren van je eigen nederlaag.’

‘Advies mondkapje beter dan verplichting’

Bovendien vinden de meeste besmettingen plaats in de privésfeer. ‘En daar mogen we ook niet naar binnen. Zelfs als ik zou barsten van de capaciteit loop je daar tegenaan.’ Maar iedereen zou het in zijn eigen huis kunnen afdwingen, zegt Van Zanen.

Als voorzitter van de veiligheidsregio Haaglanden heeft hij het advies gegeven om in publieke ruimtes mondkapjes te dragen. Een verplichting vindt Van Zanen te ver gaan. ‘Ik ben van het advies. Als ik straks naar mijn kamer loop, doe ik mijn mondkapje op. En als ik in mijn kamer ben, doe ik hem af.’ Ook premier Mark Rutte doet woensdag een dringend advies tot het dragen van mondkapjes in de openbare ruimte in heel Nederland.

‘Misschien komt het nog van een verplicht mondkapje’

Het draagvlak voor coronamaatregelen vindt Van Zanen belangrijk. Mensen moeten het wel willen steunen. ‘Maar ik sluit niet uit dat het er een keer van komt dat het mondkapje verplicht wordt.’