Gemeente gaat mondkapjes uitdelen bij stadhuis

Ook de gemeente Den Haag gaat mondkapjes uitdelen bij het stadhuis en stadsloketten. Woensdag maakte Amsterdam al bekend het dragen van mondkapjes actief te gaan stimuleren op gemeentelocaties. Niet alleen Den Haag, maar ook Rotterdam volgt het Amsterdamse voorbeeld. De gemeenten geven hiermee invulling aan het “dringende advies” van het kabinet om een mondkapje te dragen in de openbare ruimte.

In Den Haag worden mondkapjes uitgedeeld bij de ingangen van gemeentelocaties, zoals het stadhuis. De kapjes moeten einde van de week op alle locaties klaarliggen, meldt een woordvoerder. De gemeente komt niet met een speciale regeling voor kwetsbare groepen. “Alle bezoeken aan gemeentelocaties zijn in Den Haag op afspraak. Zo zorgen we dat er nooit te veel mensen in één ruimte zijn en iedereen veilig blijft”, aldus de woordvoerder.

In Rotterdam liggen de mondkapjes per direct klaar. Burgers vanaf 13 jaar wordt gevraagd een kapje te dragen als zij een gemeentelocatie binnenlopen en als ze in de wachtruimte zitten. Als er voor de balie een plexiglas afscheiding hangt, mag daar het kapje af. Ook voor identificatie tijdens de afspraak mag het mondkapje even naar beneden.