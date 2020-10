Islam Democraten: “Stadsbestuur moet zich uitspreken tegen verscheurde Koran in Transvaal”

Met het aanvragen van een spoeddebat wil Islam Democraten (ID) dat het stadsbestuur zich uitspreekt tegen de vernieling van de Koran in Transvaal. “Het stadsbestuur moet alert zijn op dit soort acties. Maar ook moet ze laten zien dat ze dit soort acties niet accepteren”, zegt fractievoorzitter Çetinkaya in Rob’s Tussendoortje op Den Haag FM. “We willen helderheid.”

ID kreeg deze week beelden toegestuurd waarin is te zien dat een Koran verscheurd werd achtergelaten in wijkpark Transvaal, ze sprak op Twitter van provocatie en noemde het ‘dieptriest’. De beelden werden toegestuurd aan fractievoorzitter Çetinkaya. “Ik heb het door een bewoner doorgestuurd gekregen die in de ochtend naar de moskee zou gaan. Die heeft het aangetroffen en naar mij gestuurd.”

Op Wijkpark Transvaal vannacht een Koran verscheurd en achtergelaten. Provocatie. Dieptriest! We vragen om spoedige actie van stadsbestuur om niet verder te laten escaleren. pic.twitter.com/QVAAHRqSJC — Islam Democraten (@IslamDemocraat) September 30, 2020

Op beelden is te zien hoe verschillende pagina’s op straat liggen. De gescheurde pagina’s zijn al aan de politie overhandigd, in de hoop dat het helpt bij het vinden van een eventuele dader. “Misschien kan daar iets uitkomen. We willen ook graag een buurtonderzoek, dat kan misschien helpen bij het zoeken naar de persoon.” Daarnaast hoopt Çetinkaya dat camerabeelden kunnen helpen bij een onderzoek naar een mogelijke dader. “Ik kan niet in de schoenen van de politie staan, maar ik weet dat er genoeg camera’s rond de wijk hangen. Je zou daar iets mee kunnen doen.”

“Het stadsbestuur kan natuurlijk de politie helpen om een fatsoenlijk onderzoek op tafel te krijgen. En niet na twee dagen gekeken te hebben zeggen: ‘we sluiten het dossier’. We hebben in het verleden jammer genoeg met sommige onderwerpen hier geen positieve ervaring.”

