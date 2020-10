Jeugdlintjes voor 26 jongeren

Liefst 26 jongeren in de leeftijd van 6 tot en met 22 jaar hebben donderdag 1 oktober in de Grote Kerk het Haagse Jeugdlintje ontvangen. De jeugdlintjes zijn bedoeld voor kinderen en jongeren die zich op een bijzondere manier hebben ingezet voor de stad.

In verband met corona was deze 11e editie van de uitreiking dit jaar anders van opzet. In twee sessies van elk 13 jongeren werden de lintjes uitgereikt door wethouder Kavita Parbhudayal (Zorg, Jeugd en Volksgezondheid). Dat gebeurde in aanwezigheid van een beperkt aantal mensen. Anderen konden de uitreiking via een speciale livestream volgen.

De volgende kinderen/jongeren hebben een lintje ontvangen:

Sureyha Thunnissen (6 jaar)

De jongste ontvanger van het Haagse Jeugdlintje. Zij zorgt ervoor dat haar vader elke dag zijn ontbijt krijgt en helpt hem met aankleden. Ook met ouderen in de buurt brengt zij veel tijd door en zo maakt zij hun dag zoveel leuker.

Hiwda Kaya (10)

Hiwda is met haar optimisme en vrolijkheid een spil in de Meidenkamer. Zij doet spelletjes met de bewoners van Middin en ook bij Dakota zijn ze heel blij met haar hulp. Met haar vrijwilligerswerk maakt zij de stad voor iedereen mooier.

Rahima Iteban (12)

Rahima doet van alles om haar buurt nog fijner te maken. In de Kinderraad laat zij van zich horen. Zij helpt mee de buurtspeeldag te organiseren. De mensen van Escampade zijn supertrots op Rahima.

Inaya Hitzert (12)

Inaya maakt lastige onderwerpen bespreekbaar. Dat vindt de jury stoer en dapper. In de Kinderraad betrekt zij mensen bij hun buurt. En zij steekt de handen uit de mouwen bij Middin. Dankzij Inaya begrijpen leeftijdsgenoten beter hoe het is om met een beperking te leven.

Bob Overdevest (13)

Bob zorgde er met de OnderzoeksBengels voor dat zijn wijk Leidschenveen nog mooier werd. Dankzij hem gingen andere kinderen helpen met opruimen. En kwamen ze graag naar de activiteiten die hij organiseerde. Ook vindt Bob duurzaamheid belangrijk. Zo liet hij zien hoe oesterzwammen op koffiedik groeien en zette een bakfiets op zonne-energie.

Blanka Sieczkowska (13)

Blanca is al twee jaar actief in de Jeugdraad van Waldeck. Zij bedenkt allemaal projecten die de buurt mooier en fijner maken. Deelt bloemen uit in een verzorgingstehuis, en helpt de Voedselbank door cadeautjes te maken voor de leden. En dan maakt zij ook nog eens tijd om twee keer per maand een driegangenmenu te koken voor eenzame ouderen.

Gianna (Djanna) Krullaars (13)

Gianna is een echte kookkunstenaar. Zij bedenkt zelf de recepten en zorgt ervoor dat de borden er prachtig opgemaakt bij liggen. De mensen die bij buurtresto De Geest eten, boffen maar met haar. Goed en lekker eten is heel belangrijk. En ook een sociale activiteit. Met haar vrolijkheid maakt zij er elke week weer een feestje bij De Geest.

Dalal Amedi (12)

Dalal betekent veel voor de Kinderraad in Morgenstond. Zij gebruikt haar eigen ervaringen om anderen te helpen. Door ze te vertellen hoe ze om moeten gaan met pesten. En zij spreekt anderen aan op hun gedrag. Dat getuigt van moed. Daarnaast brengt zij koffie en thee langs bij en doet spelletjes met de bewoners van Middin.

Anissa Leri (12)

Anissa is lid van de jeugdraad Morgenstond. Mensen kunnen altijd op haar rekenen. Zij komt al twee jaar lang elke week langs om te helpen. Haar verantwoordelijkheidsgevoel en vrolijkheid zijn een voorbeeld voor veel mensen in de wijk.

Jaivey Arendsen (13)

Jaivey zet zich als lid van de jeugdraad van Waldeck in voor allerlei projecten in de buurt. Zoals het verbeteren van speelvoorzieningen, en met de organisatie van activiteiten rond de Dag voor de Rechten van het Kind. En bij de Zomerfeesten, Blockjam en Sinterklaas helpt zij ook altijd mee. En alsof dat nog niet genoeg is, voor eenzame ouderen in Loosduinen maakt zij op woensdagmiddag, samen met de kookploeg, ook nog eens een driegangenmenu klaar.

Bilal el Haouari (14)

Bilal loopt alweer een jaar mee met het Buurt Preventie Team van De Mussen. Hij is ook nog eens Team Captain. Daarmee heeft hij flinke verantwoordelijkheden, zoals het onderhouden van de contacten en het beheer van de Whatsapp groep. Hij helpt ‘zijn’ Schilderswijk veiliger en mooier te maken. En helpt ook nog eens mee bij activiteiten in De Mussen.

Lucky Naqvi (14)

Lucky is al twee jaar ‘de meester’ voor de kleuters van De Mussen. In de schoolvakanties is hij er elke dag. Soms organiseert hij ook uitstapjes. Ook buiten de schoolvakanties kunnen de kinderen altijd op hem rekenen. Want elke maandag, zodra zijn eigen schooldag erop zit, gaat hij naar ze toe.

Dounia Arbaoui (14)

Dounia is al jaren een vertrouwd gezicht bij de meidenkamer in Morgenstond en zorgt goed voor de groep. Als er spanningen zijn, zorg zij ervoor dat ze uitgepraat worden. Haar liefde voor sport deelt zij graag met anderen. Mensen weten dat ze bij haar veilig zijn. Dat zij te vertrouwen is en meedenkt over lastige dilemma’s.

Bilal el Allouchi (16)

Bilal geldt al als een echte Haagse kinderrechten-specialist. Hij vindt het belangrijk om leeftijdgenoten te informeren over kinderrechten. Niet alleen om daar in het dagelijkse leven profijt van te hebben, ook om hen te helpen de wereld beter te begrijpen. Bij Unicef zit hij in het jongerenpanel en praat hij mee over zaken die voor kinderen van belang zijn. Hij inspireert leeftijdgenoten om voor zichzelf en voor hun omgeving op te komen.

Rick Nienhuis (18)

Rick is al acht jaar vrijwilliger op verschillende stadsboerderijen in onze stad. Zorgt voor de dieren en maakt bezoekers wegwijs. Tegenwoordig moet hij de halve stad door fietsen om bij de Reigershof te komen. En elk weekend weer, en in de vakanties. Hij is nu bezig met de opleiding dierverzorging.

Donna Mao (18)

Donna staat elke zaterdagochtend paraat om de bewoners van het verpleeghuis Transvaal een fijne dag te bezorgen. Mensen kunnen altijd op haar rekenen. Voor een luisterend oor, een wandeling of een potje schaak. Zij nam zelf het initiatief om dit vrijwilligerswerk te doen.

Khalid Akabe (17)

Khalid staat aan de basis van Jong Escamp Beweegt. En kreeg het voor elkaar dat beleidsmakers met jongeren praten in plaats van over hen. Hij heeft ook geregeld, samen met vriend Marouan, dat 40 kinderen en jongeren kickbokslessen konden krijgen. Sport, bewegen en elkaar ontmoeten: dat vindt hij allemaal belangrijk. Zelf volgt hij een training over leiderschap en bouwt zijn functie als rolmodel nog verder uit.

Marouan Akachar (17)

Marouan is een rolmodel voor zijn buurtgenoten. Hij organiseert niet alleen allerlei sportieve activiteiten voor jongeren in Escamp, maar ook voor het geld dat daarvoor nodig is. Hij is gedreven en gemotiveerd, en weet dingen voor elkaar te krijgen. Handig in het gebruik van sociale media. Om zoveel mogelijk jongeren te bereiken. En dat werkt, want wat hij organiseert trekt volle zalen. Bij de organisatie van activiteiten trekt hij veel op met vriend Khalid.

Jasper Versluijs (17)

Jasper is al elf jaar een vast gezicht bij de Gagelhoeve en de Reigershof. Alles wat er voor en met de dieren gedaan moet worden, kan op zijn inzet rekenen. Hij is vrijwilliger, maar eigenlijk ook een echte boer. Bekapt de hoeven van schapen en geiten. Organiseert ook activiteiten. En de bezoekers kunnen altijd bij hem terecht voor informatie. Echt een trouwe vrijwilliger, samen met goede vriend Rick.

Kaushalya Kankana (18)

Kaushalya is voor de bewoners van het verpleeghuis Transvaal elke zaterdag een lichtpuntje. Zij praat en wandelt met hen. En gebruikt haar vrije tijd om de dagen van oudere mensen mooier te maken. Ook zij geniet daarvan en realiseert zich dat alle generaties van elkaar kunnen leren.

Zakaria Ben Abdellah (19)

Zakaria is in Transvaal Noord niet alleen een bekend gezicht maar ook een rolmodel. Mensen weten hem te vinden. De wijkagent vindt het fijn om met hem te praten over het reilen en zeilen in de wijk. En voor de jeugd is hij een voorbeeld, ook omdat hij eigen ervaringen gebruikt om hen aan te spreken op hun verantwoordelijkheid. En hij weet wat er nodig is om jongeren die het moeilijk hebben te bereiken, onder meer met sportactiviteiten en vaklessen.

Gunou Mahmoud (19)

Gunou is een echte doorzetter. Wat voor tegenslagen er ook op haar pad komen, soms in haar eigen leven, maar vooral ook in het leven van anderen, zij probeert altijd een uitweg te vinden. De rode draad in haar leven is dat zij wil dat iedereen de zorg krijgt die hij of zij nodig heeft. Lastige onderwerpen als zelfbeschadiging en suïcidaliteit maakt zij bespreekbaar. Zij zorgde ervoor dat jongeren hun ervaringen deelden met hulpverleners.

Cihat Suudioglu (20)

Cihat heeft energie en passie voor tien! Studeert rechten, werkt in een bakkerij en maakt ook nog drie keer per week tijd vrij om zich in te zetten voor de jongens uit Laakhaven. Voor hen organiseert hij tal van activiteiten zoals zaalvoetbaltoernooien. Elke keer komen daar meer dan veertig jongens op af. Ook maakt hij de gevolgen van pesten bespreekbaar en moedigt jongeren aan om respectvol met elkaar en met hun wijkgenoten om te gaan.

Wafae El Kadraoui (22)

Wafae heeft de afgelopen acht jaar heel veel gedaan voor kwetsbare, jonge meisjes in de Schilderswijk. Heeft hen op weg geholpen, en laten zien dat het mogelijk is om vanuit een lastige situatie toch je eigen weg te vinden. Zij is een rolmodel voor de meisjes in haar buurt. Bijzonder dat zij haar eigen ervaringen wil gebruiken om anderen verder te helpen. En ze een steuntje in de rug te geven.

Farah Dehimi (15)

Farah: dat is bewegen, sporten en fit blijven. Het is allemaal heel belangrijk. Sommigen doen het uit zichzelf. Omdat ze het leuk vinden. Of omdat ze aangemoedigd worden door hun ouders. Anderen hebben een steuntje in de rug nodig. Zo ook de meisjes die zij twee keer per week op Playground Laak gratis sportlessen geeft. Naast het geven van de lessen helpt zij ook mee met het opzetten ervan.

Ikram Ahraoui (22)

Ikram weet wat aanpakken is. Toen zij hoorde dat De Jonge Ooievaar een meidenproject wilde starten in Laakhavens, heeft zij zich direct aangemeld en ruim twintig meisjes bij elkaar weten te krijgen die zij een jaar lang begeleidt. Zij organiseert van alles voor ze: workshops, thema-avonden en zij zorgt er ook voor dat de meisjes echt met elkaar in gesprek gaan. Omdat zij zelf uit de wijk komt, weet zij wat er speelt en wat de gevoeligheden zijn.