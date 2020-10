Laaktheater kampt met ventilatieproblemen: “Pand is dicht, maar wij gaan door”

De deuren van het Laaktheater zijn sinds woensdag gesloten en zullen dicht blijven tot 1 januari 2021. “Het pand kunnen we niet meer goed beveiligen om publiek en artiesten veilig te ontvangen. We hebben het voor de zomer coronaproof gemaakt, na de zomer weer coronaproof gemaakt… Maar alles opgeteld; het is gewoon een heel oud pand. We krijgen het gewoon, zonder de deuren open, niet veilig voor het publiek”, vertelt directeur Ricky Middendorp in Rob’s Tussendoortje op Den Haag FM. “Het pand is dicht, maar wij gaan gewoon door.”

“De ventilatie wordt aangepakt, er komen allemaal andere apparaten zodat we op een normale manier in het pand te kunnen bewegen. Maar dat gaat allemaal heel lang duren. En dat gaan we gewoon niet redden om daar onderdoor en tussendoor te werken. Vandaar dat we dicht zijn tot 1 januari.”

Het besluit volgt op een een evaluatie van het pandgebruik in de afgelopen weken, daarbij werd gebruik gemaakt van het gebouw met openstaande deuren. “De theaterzaal is veilig qua ventilatie, maar er is een enorm hard lawaai. Eigenlijk te hard.” Toch is er nog gekeken of de zaal dan gebruikt kon worden. “Maar met alle ventilatie-euvels, ook in de andere lokalen van het pand, en hoe je om elkaar heen moest lopen. Het bleek gewoon niet werkbaar.”

Voor de geplande programmering van het theater wordt nu uitgeweken naar alternatieve locatie binnen en buiten het stadsdeel. “Alles wat we hebben staan gaan we kijken of we het kunnen verplaatsen naar een andere locatie in Laak. Of, zoals nu, de comedylounge zouden we hebben in de theaterzaal, dat gaat nu naar de Vaillant toe. Dat is hartstikke fijn, dat wordt het Laaktheater op locatie in de Vaillant. En er gaat misschien nog iets naar Dakota, we gaan ook met de wijkcentra in gesprek. Het kan ook zijn dat we dingen echt moeten annuleren, maar dat we met andere programma’s in Laak op andere plekken gaan zitten.”

Naast het feit dat er geen programmering is in het Laakse cultuuranker zal er ook vrijwel niet meer op het kantoor worden gewerkt. “We kunnen niet in het pand werken, niet op de normale manier. Maar er zullen elke dag twee mensen zijn om de post af te handelen en de telefoon. Verder wordt het thuiswerken. Afspraken buiten de deur en buiten de deur programmeren. Hopelijk wel snel weer met een eigen locatie. Er wordt van alle kanten hulp aangeboden. Het is even heel veel werk, maar ga er maar van uit dat we daar uitkomen.”

Tijdens de lockdown lanceerde het cultuuranker de website Laaktheaterthuis.nl, daar gaat nu weer gebruikt van gemaakt worden. “We hebben natuurlijk gewoon ons digitaal podium weer wat we tot stand gebracht hebben en wat we nu weer volop gaan inzetten. Onze seniorentheatergroep die kwam elke maandag bij ons, het was heel fijn dat die weer naar binnen konden. Dat stopt nu dus ook. Die gaan filmpjes maken voor het digitale platform. Ons Mesopotamië wordt nu ook deels online.”

Luister hier naar het gesprek met Ricky Middendorp op Den Haag FM.