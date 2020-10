Onderwijsprotest: “Je mist gewoon een groot stuk waar je wel voor betaalt”

De in Den Haag wonende voorman van Speakeasy, Tom de Bruijn, is een van de studenten in Nederland die pleit voor meer fysiek onderwijs. “Er moet of iets veranderen aan de manier waarop we weer naar school kunnen of iets aan de hoeveelheid wat we betalen”, zegt De Bruijn in Rob’s Tussendoortje op Den Haag FM. Voor vrijdag staat er een protest gepland op het Museumplein in Amsterdam, daarnaast is er een online petitie die kan worden ondertekend.

“Je ziet elke maand het collegegeld van je bankrekening afgeschreven worden en de studieschuld hoopt zich maar op, en intussen lijkt de kwaliteit van de lessen die we dit jaar hebben in geen mijlen of wegen op wat we vorig jaar hadden.” Daarbij is het voor De Bruijn het volgen van lessen thuis ook een uitdaging: “Ik heb letterlijk – in mijn kleine, rete-kutkamertje in Den Haag – niet genoeg internet om les te kunnen volgen, dus ik moet vervolgens elke dag in een café gaan zitten waar ik wel Wifi heb, dat kost me ook weer geld.”

De Bruijn studeert journalistiek in Utrecht en mist de fysieke lessen. “We werken in redacties, echt in teams altijd. Het is zo veel meer waard om elkaar elke dag te zien en te bespreken wie wat doet. We hebben contact nodig, ook met docenten die ons veel beter kunnen begeleiden -in een tv-studio- met de apparatuur die we gebruiken.” Ook de omgang met zijn medestudenten mist hij: “Het hele sociale deel van met elkaar leren, kijken wat een ander doet. Je mist gewoon een groot stuk waar je wel voor betaalt.”

Of hij vrijdagmiddag naar Amsterdam gaat weet ie nog niet. “Ik kijk even wat de organisatie morgen nog zegt wat de opkomst gaat zijn. Het liefst ga ik er wel nog even heen, maar wel kijkend wat het beste is voor ieders veiligheid natuurlijk.” De organisatie van het protest dringt studenten van buiten Amsterdam aan vooral de petitie te tekenen en juist niet naar de hoofdstad te komen.

Luister hier naar het gesprek met Tom de Bruijn op Den Haag FM.