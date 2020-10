Twee 3FM Awards voor DI-RECT

DI-RECT is donderdagavond bekroond met twee 3FM Awards. De band kreeg de prijzen voor beste track en beste livestream uitgereikt in het Patronaat in Haarlem.

De 3FM Awards werden dit jaar in een ander jasje gestoken en waren een eerbetoon aan wat er op muzikaal gebied gebeurde tijdens de coronacrisis. DI-RECT won de prijs voor beste track voor het nummer Soldier On, dat een grote hit werd tijdens de crisis. Smoorverliefd van Snelle, Someone Else van Duncan Laurence en Oh van Eefje de Visser maakten ook kans op die award.

De Haagse band won de prijs voor beste livestream voor het optreden voor digitaal aanwezige fans vanaf de Pier in Scheveningen. Ook Akwasi, Racoon, Martin Garrix en Wies konden met hun virtuele optredens een beeldje winnen.

Het beste muzikale initiatief dat werd geboren tijdens de crisis is volgens luisteraars van 3FM de coronaproof festivalreeks De Tuin van 2020, dat door onder anderen Typhoon is opgezet. Het festival verslaat de concertfilm van Eefje de Visser, de Larger Than Live-concertreeks in de Ziggo Dome, de wandelclub van Tim Knol en de Walk The Line-tours van TivoliVredenburg.

Wies ontving de officiële 3FM Talent Award, die de band begin dit jaar op Noorderslag al kreeg toegekend. Eefje de Visser mocht woensdag al de Schaal van Rigter, voor meest gedraaide liedje van Nederlandse bodem in ontvangst nemen.