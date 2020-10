Hans Biesheuvel (ONL) in Spuigasten

In het politieke radioprogramma Spuigasten op Den Haag FM is oprichter Hans Biesheuvel van ondernemersorganisatie ONL te gast over de effecten van de nieuwe coronamaatregelen voor ondernemers.

Afgelopen maandag presenteerde het kabinet extra maatregelen om de opleving van het virus de kop in te drukken. Die maatregelen gingen dinsdagavond al in. Zo moet de horeca eerder sluiten en mogen minder mensen bij elkaar komen.

Biesheuvel van ONL voor Ondernemers vreest dat niet alle bedrijven deze klap kunnen incasseren. Er is volgens hem meer nodig om ondernemers door deze nieuwe, moeilijke fase van de coronacrisis heen te loodsen. Zo moeten ondernemers onder andere steun en perspectief worden geboden en moet het kabinet afzien van de afbouw van het steunpakket.

Spuigasten

Spuigasten is een wekelijks actueel politiek radioprogramma van Den Haag FM. Elke zaterdag van 11.00 tot 12.00 uur ontvangt Ivar Lingen zijn gasten in Studio B. Volg het live op de radio via Den Haag FM (92.0 FM), op tv via Den Haag TV (Ziggo-kanaal 40) of via de Den Haag FM-app. Door de coronamaatregelen is het voorlopig niet mogelijk om de uitzending live bij te wonen in de centrale bibliotheek aan het Spui.

