Kennismakingsinterview met directeur Straat Consulaat in nieuwe editie Straatnieuws

In de nieuwe editie van straatnieuws Den Haag/ Rotterdam is deze keer breeduit aandacht voor Marlies Filbri, de nieuwe directeur van Straat Consulaat. “Ze heeft zich hiervoor beziggehouden met armoedebestrijding wereldwijd, en eigenlijk in landen gewerkt waar ze niet woont. Dus nu is ze voor het eerst met iets begonnen in een gebied waar ze ook woont”, vertelt hoofdredacteur Natascha Frensch in Rob’s Tussendoortje op Den Haag FM. De nieuwe directeur wil ook aan de slag met het stereotype beeld van daklozen. “Dat het niet alleen mannen zijn die op een bankje liggen, maar ook vrouwen en jonge mensen.”

Ook is er aandacht voor het nieuwe centrum Siena, een centrum voor kunstzinnige therapie. De oprichter daarvan is verantwoordelijk voor de rubriek in de krant waarbij steeds aandacht is voor een kunstwerk wat gemaakt is door iemand die lijdt aan het syndroom van Korsakov, die kunstenaars krijgen een plek in het nieuwe centrum.

Daarnaast vestigt Frensch de aandacht op de gedichten die worden gevat in ‘Eenzame Uitvaart’. “We hebben in elke editie een gedicht van dichters van de stichting Eenzame Uitvaart. Zij maken altijd een gedicht voor iemand die zo eenzaam was dat er geen uitvaart wordt geregeld. Dat gedicht wordt dan ook voorgedragen op de uitvaart of crematie.”

Luister hier naar het gesprek met Natascha Frensch op Den Haag FM.