Laatste uitzending Studio Haagsche Bluf ook te zien via Den Haag TV

Na bijna vijftien jaar komt er vrijdag een einde aan het radioprogramma Studio Haagsche Bluf. De afscheidsuitzending is vrijdag van 16 tot 19 uur live te horen op Den Haag FM, maar ook te zien via Den Haag TV. Het programma is begonnen op Den Haag FM en ging later over naar Radio West. Het laatste jaar is het programma op beide radiozenders te horen.

Presentator Tjeerd Spoor en sidekick Jorinda Teeuwen verhuizen vanaf maandag naar de ochtend. Dit is het begin van de ochtendshow West Wordt Wakker, maar betekent dus ook het einde van Studio Haagsche Bluf.

Het radioprogramma Studio Haagsche Bluf was in het verleden tussen 10 en 14 uur te horen. Spoor presenteerde dit programma door de jaren heen met verschillende sidekicks, onder meer Jickey Traxel, Nicolette Krul en Jorinda Teeuwen.