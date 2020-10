NIDA Den Haag bepleit ondertunneling van Vaillantlaan

De politieke partij NIDA Den Haag pleit voor een ondertunneling van het verkeer op de Vaillantlaan. “Al die maatregelen waar we al jaren om vragen, die worden niet uitgevoerd. In de tussentijd komt er wel meer verkeer”, zegt Adeel Mahmood in Rob’s Tussendoortje op Den Haag FM. NIDA vraagt al langer aandacht voor de verkeerssituatie op de laan.

Naast de ongevallen wordt er op de Vaillantlaan wordt door bewoners meer drukte ervaren nu een deel van het stationsgebied niet meer geschikt is voor doorgaand verkeer. “Dus of je komt met een alternatief met tien flitsers, en als die alternatieven er niet zijn dan moet die Vaillantlaan worden ondertunneld zodat de bewoners, de voetgangers en de schoolgaande kinderen kunnen oversteken. Dat is gewoon dagelijks een ramp.” Tegen de afsluiting van het stationsgebied wordt op 7 oktober opnieuw geprotesteerd.

De laan zelf ook afsluiten is geen oplossing volgens Mahmood. “Er komt gewoon heel veel verkeer hierover. Dat verkeer kun je niet een andere kant op sturen en er zijn ook geen alternatieven om het beter te spreiden. Ik zie geen andere uitweg meer dan een ondertunneling. En ik weet dat het heel veel geld gaat kosten, maar dat is dan noodzakelijk.”

“Kijk dat het veel geld kost is duidelijk, maar het is daardoor niet minder noodzakelijk. Mensenlevens zijn ook wat waard, verkeersveiligheid is ook wat waard. In Scheveningen beginnen ze met een ongelijkvloerse kruising waar wel 26 miljoen euro naar toe gaat. Schrap die plannen dan, het is hier schrijnender.”

NIDA bouwt niet alleen bruggen, maar ontwerpt ook tunnels. Doen ze gewoon bij @NIDADenHaag πŸ‘‡πŸΎπŸ’ͺπŸ½πŸ’š Voor NIDA is daarom de maat vol. "De verkeerssituatie is levensgevaarlijk en onacceptabel", aldus @AdeelMahmood. #raad070

