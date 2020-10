Ouderen dit jaar door Kees van Kooten via tv voorgelezen bij Voorleeslunch

Waar normaliter honderden bibliotheken en zorginstellingen een lunch organiseren voor ouderen en daarbij voorlezen, ziet de Nationale Voorleeslunch er vanwege corona dit jaar iets anders uit. Hagenaar Kees van Kooten, schrijver van het Nationale Voorleeslunchverhaal, leest zijn verhaal om 12.15 uur voor bij Omroep Max op NPO1 en vrijwilligers lezen voor via de telefoon.

De Leescoalitie wil er zo voor zorgen dat zoveel mogelijk ouderen worden voorgelezen, ook als ze liever niet uit huis gaan. Op diverse plekken in het land vinden alsnog kleinschalige voorleesevenementen plaats. Het is voor het eerst dat het hele verhaal wordt voorgelezen op televisie. Ook het telefonisch voorlezen via de Zilverlijn, de belservice van het Ouderenfonds, is nieuw.

Kees van Kooten schreef het verhaal Een rooie brandweerauto, dat gaat over twee jonge ouders die recent gescheiden zijn. Ze praten – in Van Kootens geheel eigen stijl – over hun zoon, over voorlezen en het vertellen van verhalen.

Sinds 2013 werken bibliotheken, buurthuizen en zorginstellingen door het hele land samen om op Nationale Ouderendag een voorleeslunch voor ouderen te organiseren. Op alle deelnemende locaties wordt dan het Nationale Voorleeslunchverhaal voorgelezen. Tijdens eerdere edities lazen onder anderen Nico Dijkshoorn, Ruben Nicolai, Eva Jinek, Gerard Joling, Willeke Alberti en Dieuwertje Blok voor.