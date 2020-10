Ruim 2.200 ondertekenaars voor protest herinrichting de Mient

Buurtbewoners die tegenstander zijn van het kappen van bomen en extra parkeerplaatsen op de Mient hebben met een petitie flink wat steun opgehaald: ruim 2.200 ondertekenaars steunen het protest. “Wij hebben regelmatig mensen gesproken die de petitie getekend hebbe. En daarbij bleek dat heel veel mensen geen flauw idee hadden wat er nu echt speelt. Vooral de enorme kaalslag die er zal plaatsvinden om dit plan mogelijk te maken”, zegt buurtbewoner Bram Vreven in Rob’s Tussendoortje op Den Haag FM. De buurtbewoners protesteren al langer tegen de plannen.

“Kijk dat er parkeerplaatsen tekort zijn (in de buurt, red.) daar zijn heel wat mensen het op zich wel over eens. Maar de gemeente wil 70 nieuwe parkeerplaatsen aanleggen, en 55 daarvan moeten komen langs de begraafplaats. Nu weet iedereen die daar woont dat daar nu al niet wordt geparkeerd.” Men is daarom ook tegenstander van extra plekken voor de auto. “De parkeerplaatsen komen er wat ons betreft niet. Ze zijn niet nodig en ze zullen gewoon leeg blijven”, zegt Vreven stellig. “En in ieder geval moet er meer groen komen. Dat sowieso.”

De groep bewoners die strijd tegen de plannen hoopt eind oktober een alternatief plan te presenteren aan het stadsbestuur, daar wordt vooral ingezoomd op meer groen. “Wij hebben daar nog eens goed naar gekeken. Volgens ons kunnen er bijvoorbeeld terug bomen op de stoep komen”, vertelt Vreven. “Dus naast het feit dat er met de parkeerplaatsen -waar we hele grote vraagtekens bij hebben- van alles niet mogelijk lijkt te zijn. Los daarvan is er gewoon eigenlijk niet zo heel zorgvuldig ontworpen. Dus we kijken vooral naar: hoe kan dit plan sowieso een stuk groener worden.” De alternatieve plannen wil men eerst aan de buurt voorleggen voor het naar het stadsbestuur gaat.

Luister hier naar het gesprek met Bram Vreven op Den Haag FM.