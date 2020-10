Tien instellingen krijgen ontheffing voor maximumaantal bezoekers

De Veiligheidsregio Haaglanden heeft besloten om 21 instellingen, waarvan tien in Den Haag, een ontheffing te verlenen voor het maximaal aantal personen per ruimte. Het gaat om instellingen van cultureel- of van ander groot regionaal belang. In de op 28 september afgekondigde maatregelen is dit maximum op dertig personen per ruimte vastgesteld. De voorzitter van de veiligheidsregio heeft de mogelijkheid gekregen om, voor een aantal gevallen, ontheffing te verlenen aan gebouwen die van groot belang zijn voor de regio.

De ontheffingen zijn gericht op specifieke (concert-)zalen, podia en (film-)theaters. De instellingen krijgen een ontheffing omdat ze voldoen aan de volgende voorwaarden. De instelling is van groot (inter-)nationaal-, regionaal- of lokaal (historisch) belang; de instelling speelt een vitale rol in de culturele infrastructuur van de regio of Nederland en de instelling biedt een breed publiek de mogelijkheid van een divers aanbod gebruik te maken.

De ontheffingen die worden verleend gaan per direct in. Voor de instellingen die geen ontheffing krijgen, wordt een korte overgangsregeling gehanteerd: dat betekent de nu geldende afspraken gelden tot zaterdag 3 oktober 2020 12.00 uur, zolang de instelling zich houdt aan de huidige protocollen en RIVM-richtlijnen. Op 20 oktober heroverweegt het kabinet de huidige maatregelen.

De instellingen die een ontheffing krijgen op het maximum aantal mensen dat is toegestaan per programma zijn: Theater de Veste (Delft); Lijm & Cultuur (Delft); Zuiderstrandtheater (Den Haag); Koninklijke Schouwburg (Den Haag); Diligentia (Den Haag); Korzo (Den Haag); Theater aan het Spui (Den Haag); Theater Dakota (Den Haag); World Forum (Den Haag); Fokker Terminal (Den Haag); PAARD (Den Haag); Omniversum (Den Haag); Ludens (Leidschendam-Voorburg); Het Veur (Leidschendam-Voorburg); CulturA & Zo (Pijnacker-Nootdorp); De Rijswijkse Schouwburg (Rijswijk); Warenar (Wassenaar); Poppodium Nederland Drie (Westland); De Naald (Westland), Stadstheater (Zoetermeer); Boerderij (Zoetermeer).