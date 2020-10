Kunstlicht over ‘Spoonface’ en ‘Ling Zhi Helicopters’

Het wekelijkse live kunst- en cultuurmagazine Kunstlicht op Den Haag FM besteedt zondag van 11.00-12.00 uur aandacht aan de voorstelling ‘Spoonface’ van Het Nationale Theater en de onthulling van het kunstwerk ‘Ling Zhi Helicopters’ in Ypenburg.

Ze is nog jong, dol op opera, autistisch én ernstig ziek. Met ‘Spoonface’ schreef Lee Hall (o.a. ‘Billy Elliot’) een indrukwekkende voorstelling over hoop en geloof. Bij Het Nationale Theater geeft actrice Soumaya Ahouaoui op ingetogen en bijzondere wijze een inkijkje in haar wereld. Donderdag is de voorstelling te zien in Theater Dakota.

Ufo’s? Vliegenzwammen? Drie reusachtige paddenstoelen van zes meter hoog met ieder een rotorblad op de hoed. Door de gaan de helikopterwieken wentelen en lijkt het alsof daar een eskader is geland. Het drietal siert sinds kort de kop van de Rijswijkse Landingslaan in Ypenburg.

Zondag 4 oktober onthult cultuurwethouder Robert van Asten deze ‘Ling Zhi Helicopters’, gemaakt door de internationaal geroemde Frans-Chinese kunstenaar Huang Yong Ping. Met dit monumentale werk voegt Stroom een nieuw bestanddeel toe aan de kunstcollectie in de openbare ruimte van de stad. Kunstlicht spreekt met projectbegeleider Wineke van Muiswinkel.

In Kunstlicht natuurlijk ook de vaste rubrieken: het Vrolijk Intermezzo met huiscabaretier Thom Ferwerda en Door de bril van een ander met Mira Feticu. Ter afsluiting zijn er agendatips. Presentatie en samenstelling: Eric Korsten.

Voorafgaand, van 10.00-11.00 uur is er een Kunstlicht Special over het Kunstenplan-in-wording voor Den Haag.

Afbeelding: De ‘Ling Zhi Helicopters’

Foto: Stroom / Gerrit Schreurs