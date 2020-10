Steenhouwersgaarde is 200ste Lief en Leedstraat

Special Kunstlicht over Kunstenplan Den Haag 2021-2024

Meer in

In een extra uurtje Kunstlicht van 10.00-11.00 uur besteedt het wekelijkse live kunst- en cultuurmagazine van Den Haag FM aandacht aan het Kunstenplan-in-wording voor de stad Den Haag.

Binnenkort stelt de Haagse gemeenteraad het zogeheten Meerjarenbeleidsplan Kunst & Cultuur 2021-2024 vast. Uit het concept van de Haagse wethouder Van Asten (D66) blijkt het voornemen om zo’n twintig culturele instellingen niet langer te ondersteunen, waaronder Crossing Border Festival en De Dutch Don’t Dance Division. Bovendien hangt de grote kunstinstellingen van de stad mogelijk een ‘solidariteitsheffing’ boven het hoofd.

Donderdag behandelde de commissie Samenleving de consequenties van het Meerjarenbeleidsplan, zeg maar: het Kunstenplan dat de wethouder in concept aan de raad heeft uitgebracht. De komende week vergadert de raad er opnieuw over, in tweede termijn en volgt de vaststelling van de plannen.

Wat zijn de uitkomsten van de voorbije vergadering? En hoe gaat het verder? We spreken er in Kunstlicht over met Marielle Vavier van GroenLinks en Peter Bos van de Haagse Stadspartij.

Voorts spreekt Kunstlicht met Marijn Cornelissen van CultuurSchakel, centrum voor cultuurparticipatie in Den Haag.

Regulier

Van 11.00-12.00 uur is er een reguliere editie van Kunstlicht, met aandacht voor de toneelvoorstelling ‘Spoonface’ van Het Nationale Theater, met actrice Soumaya Ahouaoui; en de onthulling in Ypenburg van de ‘Ling Zhi Helicopters’.