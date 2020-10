Steenhouwersgaarde is 200ste Lief en Leedstraat

De 200ste Lief en Leedstraat in Den Haag is een feit. Twee enthousiaste buurvrouwen in een 55+-complex aan de Steenhouwersgaarde in Zuidwest beginnen met Lief en Leed. Mevrouw Kapaan en mevrouw Ibrahim vormen samen het gangmakersteam.

“Toen ik hoorde over de mogelijkheid om een Lief en Leedpotje te krijgen voor onze flat, was ik meteen enthousiast”, vertelt mevrouw Kapaan. “Maar ik wilde het niet alleen doen. Toen vroeg mijn buurvrouw Mavis of ik het samen met haar wilde doen. Nu zijn we samen een gangmakersduo. Mijn buurvrouw vindt het net zo belangrijk als ik dat we hier naar elkaar omkijken”. Sinds mei 2020, toen de 100ste straat bekend werd gemaakt, is het aantal Lief en Leedstraten in Den Haag verdubbeld.

Lief en Leedstraten zijn straten waar de buren nog echt naar elkaar omkijken, waar meer aandacht is voor elkaar en waar lief en leed worden gedeeld. Elke Lief en Leedstraat heeft een gangmaker die het Lief en Leedpotje beheert. Het idee voor Lief en Leedstraten is geboren in Rotterdam, nadat een vrouw daar volslagen onopgemerkt 10 jaar lang dood in haar woning had gelegen. Dat nooit weer, vond de omgeving.

“Het is geweldig dat het aantal Lief en Leedstraten in Den Haag zo snel groeit”, zegt wethouder Kavita Parbhudayal, die vorig jaar haar actieplan tegen eenzaamheid (‘Met z’n allen niet alleen’) lanceerde. “Juist in deze periode van de coronacrisis is er een groter risico dat mensen in een isolement terecht komen. Burenhulp was nog nooit zo belangrijk. Onze Lief en Leedstraten zijn daar een prachtig voorbeeld van”.