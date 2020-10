Eerste zege voor ADO Den Haag

Op bezoek bij VVV-Venlo heeft ADO Den Haag haar eerste punten van het seizoen gepakt. In een zo goed als lege Covebo Stadion – De Koel won de formatie van trainer Aleksandar Rankovic diep in blessuretijd met 1-2. Invaller David Philipp werd de matchwinner.

Na de goede wedstrijd van vorige week tegen Feyenoord bracht Rankovic geen wijzigingen aan in zijn team. Wel kon de oefenmeester beschikken over een uitgebreidere reservebank. Zo waren Ilay Elkmies en Philipp weer hersteld van een blessure en zat ook Dario Del Fabro bij de wedstrijdselectie. De kersverse aanwinst werd vrijdag, kort na zijn ondertekening, speelgerechtigd verklaard.

ADO Den Haag kende een droomstart in Venlo. Nadat Jonas Arweiler al na een minuut een waarschuwingsschot had gelost, was het enkele seconden later wel raak. Een kopbal van Peet Bijen kwam tegen de hand van Roy Gelmi waarna scheidsrechter Bas Nijhuis – met behulp van de VAR – de bal op de stip legde. Net als vorige week wist Shaquille Pinas hier wel raad mee en schoot hij de bal onberispelijk binnen: 0-1.

De voorsprong voor ADO Den Haag was echter al snel weer van het scorebord verdwenen. Twee minuten na de openingstreffer werd een voorzet van Joshua John namelijk door clubtopscorer Giorgos Giakoumakis met een halve omhaal in het uiterste hoekje binnengeschoten: 1-1.