Woningoverval aan Francois Valentijnstraat

In de Francois Valentijnstraat ter hoogte van de Utrechtsebaan in Den Haag heeft zondagavond een woningovervalplaats gevonden. Dat maakt de politie bekend. De overval was rond 19.30 uur. Een signalement is nog niet bekend.

Mensen die wat gezien of gehoord hebben, worden gevraagd de politie te bellen.