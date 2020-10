Studio Haagsche Bluf na bijna 15 jaar gestopt

Vrijdagavond kwam er met een speciale aflevering een einde aan het radioprogramma Studio Haagse Bluf. Zo’n 15 jaar geleden vond dit populaire radioprogramma zijn oorsprong bij Den Haag FM. In 2012 verhuisde het programma samen met de makers naar Radio West. Maar na verloop van tijd volgde een gezamenlijke uitzending op zowel Radio West als Den Haag FM. Tot vrijdag was het programma elke werkdag van 16.00 to 19.00 uur op beide zenders te beluisteren.

“Studio Haagsche Bluf was in de eerste plaats een nieuwsprogramma waarin we iedereen bijpraatten over wat er gebeurde in zijn of haar buurt, maar we hadden ook wel een hoop gezelligheid en speelden ook spelletjes, maar het doel was om met onze poten midden in de maatschappij te staan en iedereen elke dag bij te praten over wat er allemaal speelde”, zo vertelt presentator Tjeerd Spoor aan Den Haag FM.

Ook prominente gasten kwamen graag in het programma langs om uitleg te geven, vragen te beantwoorden of juist nieuws te melden. Zo waren commissaris van de koning Jaap Smit en oud-burgemeester Jozias van Aartsen regelmatig te gast. Zij kwamen ook beiden in de laatste uitzending even afscheid nemen.

Daarnaast was er in de laatste aflevering veel aandacht voor anekdotes uit het rijke verleden van het radioprogramma. Verder waren er oud-mede-presentatrices en haalden gasten en vrienden van de show gezamenlijk herinneringen op.

Volgens Spoor is één van de meest bijzondere herinneringen de uitzendingen vanuit de tram. Niet alleen omdat de ruimte daarin beperkt was en er gasten mee konden rijden, maar vooral omdat het technisch en organisatorisch een enorme klus was om het goed voor elkaar te krijgen.

Het programma Studio Haagsche Bluf is gestopt omdat de programmering van Radio West en Den Haag FM vanaf maandag 5 oktober geheel vernieuwd zal zijn. Daarom verhuist programmamaker Tjeerd Spoor samen met zijn huidige mede-presentratrice, producer en steun en toeverlaat, Jorinda Teeuwen, naar het ochtendprogramma West Wordt Wakker.

“In dat nieuwe programma gaan ook wel wat dingen veranderen. Je zit met een ochtendshow toch in een heel andere flow dan in de middag, maar we gaan ook gewoon heel veel nieuws brengen en heel veel gezelligheid”, aldus Jorinda Teeuwen.

Dus vanaf maandag 5 oktober is zowel op Den Haag FM als op Radio West elke werkdag het nieuwe programma West Wordt Wakker te horen van 06.00 tot 10.00 uur met Tjeerd Spoor en Jorinda Teeuwen.