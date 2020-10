The Jaded Hearts Club en The Indien in De Nieuwe Van Nierop

In het wekelijkse radioprogramma De Nieuwe Van Nierop op Den Haag FM hoor je zondagavond onder meer verse muziek van The Jaded Hearts Club en The Indien (foto).

The Jaded Hearts Club is een supergroep met leden van Muse, Blur, Jet, Zutons en Last Shadow Puppets – op hun debuutplaat staan enkel covers van bekende en minder bekende soul- en beatsongs uit de jaren ’60. Ze interpreteren The Isley Brothers, Marvin Gaye, Four Tops en een zeker bandje uit Den Haag. Hun Shocking Blue-cover hoor je zondagavond evenals een verse Haagse song van The Indien.

Meer nieuwe releases zijn er van Sevn Alias, Dawes, Rob Dekay, Lee Fields, Wouter Hamel, Shamir, Birdy, Aloe Blacc, London Grammar, Roisin Murphy (bekend van Moloko) en Jonsi (bekend van Sigur Ros). Tevens aandacht voor de comeback-singles van Sinead O’Connor en Ani Di Franco.

De Nieuwe Van Nierop wordt elke zondagavond van 19.00 tot 20.00 uur uitgezonden op Den Haag FM. Muziekliefhebber Ricco van Nierop maakt wekelijks een selectie van nieuwe tracks van bekende artiesten en verrassende muzikale ontdekkingen.

Na afloop is de uitzending hier terug te beluisteren (link).